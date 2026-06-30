Asignación por Embarazo ANSES: montos confirmados con aumento y calendario de cobro de julio

El ente aplicará una nueva actualización para la AUE. Cuánto se cobra, cuándo paga según el DNI y cómo consultar la liquidación.

La Asignación por Embarazo tendrá un nuevo incremento en julio por la actualización mensual de ANSES basada en la inflación.

Las titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) cobrarán en julio un nuevo aumento dispuesto por ANSES . La actualización responde al mecanismo de movilidad vigente, que ajusta las prestaciones todos los meses tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.

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Además del incremento, ANSES confirmó el calendario de pagos de julio , que mantiene el esquema habitual de liquidaciones según la terminación del DNI. Las beneficiarias también podrán consultar el detalle de la acreditación a través de la plataforma Mi ANSES .

La Asignación por Embarazo está destinada a beneficiarias que se encuentren cursando el embarazo desde la semana 12 y cumplan con los requisitos socioeconómicos establecidos por el organismo previsional.

Durante julio, la Asignación por Embarazo recibe un aumento del 2,1% , porcentaje que surge de la inflación registrada en mayo y que se aplica mediante la fórmula de movilidad mensual vigente.

Con esta actualización, el valor bruto de la prestación supera el monto vigente durante junio. Como ocurre con la Asignación Universal por Hijo (AUH), ANSES continúa reteniendo el 20% del beneficio hasta que se cumplan los requisitos establecidos por la normativa correspondiente.

Las titulares que además reúnan las condiciones del Plan de los Mil Días pueden acceder al Complemento Leche, una prestación adicional destinada a contribuir con la alimentación durante el embarazo y los primeros años de vida del hijo o hija.

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Cuánto cobro por Asignación por Embarazo en mano (80% mensual)

La Asignación por Embarazo se liquida bajo el mismo mecanismo que la AUH.

ANSES paga mensualmente el 80% del monto total, mientras que el 20% restante queda retenido hasta la acreditación de los controles sanitarios y demás requisitos previstos por el organismo.

valor de la AUE en julio: $147.975,57

80% neto: $118.380,45

El saldo retenido podrá cobrarse una vez cumplidas las condiciones exigidas por ANSES.

En los casos alcanzados por el Plan de los Mil Días, el Complemento Leche se acredita junto con la prestación principal sin necesidad de realizar un trámite adicional, siempre que la persona reúna los requisitos correspondientes.

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Calendario de pago de la Asignación por Embarazo para julio por terminación de DNI

ANSES confirmó que el calendario de julio mantiene el cronograma organizado según la terminación del DNI.

DNI terminados en 0: miércoles 8 de julio

DNI terminados en 1: viernes 10

DNI terminados en 2: lunes 13

DNI terminados en 3: martes 14

DNI terminados en 4: miércoles 15

DNI terminados en 5: jueves 16 de julio

DNI terminados en 6: viernes 17 de julio

DNI terminados en 7: lunes 20 de julio

DNI terminados en 8: martes 21 de julio

DNI terminados en 9: miércoles 22 de julio

El dinero queda disponible desde la fecha asignada a cada grupo y puede cobrarse a través de la cuenta bancaria donde ANSES deposita habitualmente las prestaciones.

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Cómo consultar tu liquidación en Mi ANSES paso a paso

Las beneficiarias pueden verificar el monto exacto que cobrarán y la fecha de acreditación mediante la plataforma Mi ANSES. Para consultar la liquidación es necesario:

ingresar al sitio web oficial de ANSES o a la aplicación Mi ANSES

acceder con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social

y la seleccionar la opción "Cobros" o "Mis liquidaciones"

Ahí el sistema muestra el detalle del pago correspondiente al mes, incluyendo el monto, la fecha de acreditación y la prestación liquidada. Quienes todavía no cuenten con una Clave de la Seguridad Social pueden crearla desde la misma plataforma siguiendo el procedimiento de validación de identidad establecido por ANSES.

La consulta también permite verificar si corresponde el pago de prestaciones complementarias, como el Complemento Leche, y controlar que no existan observaciones administrativas pendientes.