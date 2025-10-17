La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) comenzó a pagar los haberes de octubre la semana pasada. Sin embargo, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) no reciben los montos completos, ya que el organismo retiene una parte y la otorga una vez presentado un documento fundamental: la Libreta AUH.
El documento indispensable que tenés que presentar en ANSES para cobrar la totalidad de una prestación
Conocé el trámite que tendrás que hacer para poder obtener esta documentación y, de esta manera, acceder al monto total de tus haberes.
Las prestaciones de ANSES, como la AUH, se actualizan todos los meses en base al último dato de inflación, gracias al Decreto de Movilidad Jubilatoria. Es por esto que los montos de octubre llegaron con un aumento del 1,9%, correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto.
Qué es la Libreta AUH
La Libreta AUH es un documento en el que los titulares acreditan que sus hijos respetan el esquema de vacunación, realizan los controles de salud obligatorios y, en caso de estar en edad escolar, si cumplen con el ciclo lectivo correspondiente.
Esta se podrá presentar hasta el 31 de diciembre de este año para recibir la retención acumulada.
Cómo tramitar la Libreta AUH desde Mi ANSES
Para poder obtener la Libreta AUH y presentarla correctamente, los titulares deberán realizar los siguientes pasos:
- Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- En la sección Hijos > Libreta AUH consultar la información sobre los hijos o personas a cargo por la que se recibe la asignación y corroborar que esté correcta.
- Si falta completar alguna sección (educación, salud o vacunación), seleccionar la opción Generar Libreta para descargarla o enviarla por correo electrónico.
- Imprimir el formulario (en una sola hoja y con buena calidad de impresión) y llevarlo al centro de salud o a la escuela (si corresponde) para que sea completado y firmado.
- Sacar una foto al formulario completo (tomarla sobre una superficie plana y bien iluminada y que se vean las cuatro esquinas marcadas en negro). La imagen debe tener un peso menor a 3 megabytes (MB) y estar en formato JPG. Luego, reingresar a mi ANSES, selección la opción Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH, y seguir las instrucciones para completar el trámite.
- El proceso de carga finaliza cuando el titular recibe un correo electrónico que confirma que la presentación se efectuó correctamente.
Monto de la AUH en octubre 2025
Este mes, a los beneficiarios de la AUH les corresponde un cobro total de $117.252, mientras que aquellos que tengan un hijo con discapacidad obtendrían $381.791.
No obstante, como ANSES retiene el 20%, estos recibirán $93.801,60 y $305.432,80 respectivamente, mientras que los montos acumulados se otorgarán una vez que se presente la Libreta AUH.
Extras que pueden cobrar
Además de los haberes mensuales, los titulares también recibirán distintos bonos que complementarán al monto. Estos son:
- Ayuda Escolar Anual: Es una ayuda económica con la que los beneficiarios pueden pagar los costos relacionados con la educación de sus hijos, ya sean útiles, materiales, uniformes, entre otros. Esta tiene un costo fijo de $85.000.
- Complemento Leche: Es un apoyo alimentario que asegura la provisión de leche y otros alimentos para el desarrollo de los hijos de hasta 3 años. En octubre, este tiene un valor de $44.222.
- Tarjeta Alimentar: con este bono, los titulares podrán comprar insumos y acceder a la canasta básica alimentaria. Su valor varía según la cantidad de hijos por familia por lo que estos son:
- Familias con un hijo: $52.250
- Familias con dos hijos: $81.936
- Familias con tres o más hijos: $108.062
- Personas que perciben la Asignación por Embarazo: $52.250
- DNI terminados en 7: 17 de octubre
- DNI terminados en 8: 20 de octubre
- DNI terminados en 9: 21 de octubre
Cuándo cobro la AUH de ANSES en octubre 2025
Según el calendario de pagos oficial de ANSES, estas son las próximas fechas de pago para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, que están organizadas según el último número de sus DNI:
