22 de octubre 2025 - 11:49

Ni Cariló ni Pinamar: el destino ideal para el verano que está a solo cuatro horas de Buenos Aires

Se trata de un lugar ideal para todas aquellas personas que buscan tranquilidad, contacto con la naturaleza y un entorno único, debido a que la fusión del bosque y el mar se convierten en una postal inolvidable.

Cuándo llega el tramo final del año, muchas personas empiezan a planificar el destino para las vacaciones. Uno de los lugares más solicitados por todos los argentinos es la costa, con opciones como por ejemplo Cariló, Pinamar o Villa Gesel. Sin embargo, a solo cuatro horas de la Ciudad de Buenos Aires, existe un lugar de ensueño: Costa del Este, conocida como “la playa del millón de pinos”.

Este balneario es el lugar ideal para todas aquellas personas que buscan tranquilidad, contacto con la naturaleza y un entorno único, debido a que la fusión del bosque y el mar se convierten en una postal inolvidable.

Costa del Este: el lugar que invita a desconectarse

Las playas de Costa del Este son amplias, serenas y protegidas por dunas que mantienen su belleza intacta. Pero lo que realmente distingue a este destino es su imponente bosque, formado por miles de pinos, eucaliptos y otras especies que rodean la ciudad y crean un microclima especial.

Su mayor atractivo es el entorno natural. Parte de la experiencia de este destino está en caminar por sus senderos de arena, perderse entre los árboles y escuchar el canto de las aves, pero hay mucho más para disfrutar.

  • Deportes acuáticos y relax en la playa: el mar invita a nadar, practicar surf o descansar bajo el sol.
  • Reserva Punta del Lago: un espacio privado con senderos para cabalgatas, avistaje de fauna y un spa con apart hotel de diseño bioclimático, ideal para quienes buscan una experiencia premium.
  • Cabalgatas organizadas: el Club Hípico del Bosque ofrece paseos diurnos y nocturnos entre los pinos, una aventura imperdible para grandes y chicos.
  • Paseos históricos y culturales: la Estatua de Cristo, una imponente obra de mármol de Carrara de cinco metros, recibe a los visitantes en la rotonda de ingreso. Además, los restos del “Barco de la galleta” cuentan historias de naufragios y leyendas marítimas de la región.
Además, el centro de Costa del Este combina el encanto de pueblo con propuestas modernas. Hay restaurantes con cocina regional y platos gourmet, cafeterías y panaderías artesanales que invitan a probar delicias locales. Además, el paseo comercial ofrece opciones para quienes buscan llevarse un recuerdo o simplemente disfrutar de una tarde diferente.

Cómo llegar a Costa del Este desde Buenos Aires

Llegar a Costa del Este es sencillo, tanto en auto como en micro.

  • En auto: salí desde Buenos Aires por la Ruta 2 hasta Dolores, seguí por la Ruta 63 y después tomá la Ruta 11 en dirección al Partido de La Costa. Costa del Este está en el kilómetro 333 de la Ruta 11, entre Mar del Tuyú y Aguas Verdes. El viaje dura alrededor de 4 horas.
  • En micro: hay servicios desde la Terminal de Retiro hasta Mar del Tuyú o San Bernardo. Desde ahí, podés llegar a Costa del Este en transporte local o taxi.

