Ni Cariló ni Pinamar: el destino ideal para el verano que está a solo cuatro horas de Buenos Aires







Se trata de un lugar ideal para todas aquellas personas que buscan tranquilidad, contacto con la naturaleza y un entorno único, debido a que la fusión del bosque y el mar se convierten en una postal inolvidable.

El destino ideal para el verano que está a solo 4 horas de Buenos Aires.

Cuándo llega el tramo final del año, muchas personas empiezan a planificar el destino para las vacaciones. Uno de los lugares más solicitados por todos los argentinos es la costa, con opciones como por ejemplo Cariló, Pinamar o Villa Gesel. Sin embargo, a solo cuatro horas de la Ciudad de Buenos Aires, existe un lugar de ensueño: Costa del Este, conocida como “la playa del millón de pinos”.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este balneario es el lugar ideal para todas aquellas personas que buscan tranquilidad, contacto con la naturaleza y un entorno único, debido a que la fusión del bosque y el mar se convierten en una postal inolvidable.

COSTA DEL ESTE.jpg Se trata de un lugar ideal para todas aquellas personas que buscan tranquilidad, contacto con la naturaleza y un entorno único, debido a que la fusión del bosque y el mar se convierten en una postal inolvidable. Costa del Este: el lugar que invita a desconectarse Las playas de Costa del Este son amplias, serenas y protegidas por dunas que mantienen su belleza intacta. Pero lo que realmente distingue a este destino es su imponente bosque, formado por miles de pinos, eucaliptos y otras especies que rodean la ciudad y crean un microclima especial.

Su mayor atractivo es el entorno natural. Parte de la experiencia de este destino está en caminar por sus senderos de arena, perderse entre los árboles y escuchar el canto de las aves, pero hay mucho más para disfrutar.

Deportes acuáticos y relax en la playa: el mar invita a nadar, practicar surf o descansar bajo el sol.

el mar invita a nadar, practicar surf o descansar bajo el sol. Reserva Punta del Lago: un espacio privado con senderos para cabalgatas, avistaje de fauna y un spa con apart hotel de diseño bioclimático, ideal para quienes buscan una experiencia premium.

un espacio privado con senderos para cabalgatas, avistaje de fauna y un spa con apart hotel de diseño bioclimático, ideal para quienes buscan una experiencia premium. Cabalgatas organizadas: el Club Hípico del Bosque ofrece paseos diurnos y nocturnos entre los pinos, una aventura imperdible para grandes y chicos.

el Club Hípico del Bosque ofrece paseos diurnos y nocturnos entre los pinos, una aventura imperdible para grandes y chicos. Paseos históricos y culturales: la Estatua de Cristo, una imponente obra de mármol de Carrara de cinco metros, recibe a los visitantes en la rotonda de ingreso. Además, los restos del “Barco de la galleta” cuentan historias de naufragios y leyendas marítimas de la región. COSTA-DEL-ESTE Además, el centro de Costa del Este combina el encanto de pueblo con propuestas modernas. Hay restaurantes con cocina regional y platos gourmet, cafeterías y panaderías artesanales que invitan a probar delicias locales. Además, el paseo comercial ofrece opciones para quienes buscan llevarse un recuerdo o simplemente disfrutar de una tarde diferente.

Cómo llegar a Costa del Este desde Buenos Aires Llegar a Costa del Este es sencillo, tanto en auto como en micro. En auto: salí desde Buenos Aires por la Ruta 2 hasta Dolores, seguí por la Ruta 63 y después tomá la Ruta 11 en dirección al Partido de La Costa. Costa del Este está en el kilómetro 333 de la Ruta 11, entre Mar del Tuyú y Aguas Verdes. El viaje dura alrededor de 4 horas.

salí desde Buenos Aires por la Ruta 2 hasta Dolores, seguí por la Ruta 63 y después tomá la Ruta 11 en dirección al Partido de La Costa. Costa del Este está en el kilómetro 333 de la Ruta 11, entre Mar del Tuyú y Aguas Verdes. El viaje dura alrededor de 4 horas. En micro: hay servicios desde la Terminal de Retiro hasta Mar del Tuyú o San Bernardo. Desde ahí, podés llegar a Costa del Este en transporte local o taxi.