Los bonos en dólares operan con fuertes caídas a solo tres ruedas de las elecciones

En medio de la visita del CEO de J.P. Morgan a la Argentina, los bonos operando negativo en la última semana antes de las elecciones.

Los bonos en dólares operan con importantes pérdidas este miércoles 22 de octubre, esta vez sin mensajes de Scott Bessent a través de su cuenta oficial de X en el premarket. En ese contexto, los bonos soberanos ceden hasta 1,6% encabezado por el Bonar 2029, Bonar 2038 (-1,5%) y el Global 2041 (-1,1%). Así el riesgo país, vuelve a operar en torno a los 1.000 puntos básicos.