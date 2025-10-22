Los bonos en dólares operan con importantes pérdidas este miércoles 22 de octubre, esta vez sin mensajes de Scott Bessent a través de su cuenta oficial de X en el premarket. En ese contexto, los bonos soberanos ceden hasta 1,6% encabezado por el Bonar 2029, Bonar 2038 (-1,5%) y el Global 2041 (-1,1%). Así el riesgo país, vuelve a operar en torno a los 1.000 puntos básicos.
Los bonos en dólares operan con fuertes caídas a solo tres ruedas de las elecciones
En medio de la visita del CEO de J.P. Morgan a la Argentina, los bonos operando negativo en la última semana antes de las elecciones.
-
Los bancos centrales ya tienen más oro que bonos del Tesoro de EEUU
-
Los ADRs y los bonos en dólares sufrieron bajas generalizadas ante la incertidumbre electoral y cambiaria
Noticia en desarrollo.-
Dejá tu comentario