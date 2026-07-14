Topes de SUAF en julio: el dato clave de ANSES que define si cobrás o quedás afuera

Los nuevos rangos de ingresos y montos rigen para trabajadores registrados, monotributistas y otros beneficiarios.

ANSES actualizó los topes de ingresos del SUAF para julio. Superar uno de los límites puede dejar a todo el grupo familiar sin el beneficio.

ANSES actualizó desde julio los límites de ingresos que determinan quiénes pueden acceder al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). Además de los nuevos montos que perciben los beneficiarios, el organismo modificó los topes individuales y del grupo familiar, dos parámetros fundamentales para conservar el derecho al cobro.

El dato más importante de la actualización es que no alcanza con que los ingresos del hogar estén por debajo del máximo permitido . Si uno de los integrantes supera el límite individual fijado por ANSES, todo el grupo familiar queda automáticamente excluido del beneficio, aunque la suma de los salarios no exceda el tope general.

Los nuevos valores fueron oficializados mediante la Resolución 187/2026, que aplicó un incremento del 2,15% tanto a las asignaciones familiares como a los rangos de ingresos que se usan para determinar quiénes pueden cobrarlas. El aumento responde al mecanismo de movilidad mensual vigente para las prestaciones administradas por ANSES.

Desde julio, el tope máximo de ingreso individual quedó fijado en $3.034.844 brutos mensuales . Este valor es un requisito excluyente: si cualquiera de los integrantes del grupo familiar supera esa cifra, la familia pierde el derecho a percibir las asignaciones familiares del SUAF.

Por su parte, el tope máximo del Ingreso del Grupo Familiar (IGF) pasó a ser de $6.069.688 brutos mensuales . Ese monto surge de la suma de todos los ingresos computables de los integrantes del hogar.

Para calcular el IGF, ANSES tiene en cuenta las remuneraciones brutas declaradas por los empleadores, jubilaciones, pensiones, prestaciones por desempleo, ingresos de monotributistas y autónomos y otros beneficios previsionales o sociales que perciban los integrantes del grupo familiar. No se consideran las horas extras, el aguinaldo ni el adicional por zona desfavorable.

El cumplimiento de ambos requisitos es obligatorio. No basta con respetar el tope general si alguno de los miembros supera el límite individual establecido por la normativa.

Escalas de SUAF: las cuatro categorías de ingresos y cuánto cobra cada una

Además de definir quiénes pueden acceder al beneficio, el ingreso del grupo familiar determina el monto que corresponde cobrar por hijo. Para julio, ANSES estableció cuatro escalas generales:

ingreso del grupo familiar hasta $1.146.199: asignación por hijo de $74.033

asignación por hijo de ingreso entre $1.146.199,01 y $1.681.012: corresponde $49.940 por hijo

corresponde por hijo ingreso entre $1.681.012,01 y $1.940.783: el monto baja a $30.206

el monto baja a ingreso entre $1.940.783,01 y $6.069.688: la asignación queda en $15.586 por hijo

Cuanto menor es el ingreso familiar, mayor es el monto de la asignación. A medida que aumentan los salarios del hogar, el beneficio disminuye hasta llegar al último tramo.

En el caso de la asignación por hijo con discapacidad, los importes también varían según la escala de ingresos, aunque son superiores a los correspondientes a la asignación por hijo común. Para el primer rango, el monto es de $241.041, mientras que en los siguientes tramos se reduce a $170.522 y $107.621, respectivamente.

¿Qué pasa si uno de los padres supera el tope máximo individual?

Aunque el ingreso total del grupo familiar sea inferior a los $6.069.688, si uno de los padres percibe más de $3.034.844 brutos mensuales, ANSES suspende automáticamente el pago de las asignaciones familiares para todo el grupo. La exclusión no depende del salario del otro integrante ni de la cantidad de hijos.

La normativa establece ese límite para evitar que hogares con ingresos individuales elevados continúen percibiendo prestaciones destinadas a familias de menores recursos. Por esa razón, muchos trabajadores dejan de cobrar el SUAF cuando reciben aumentos salariales o modificaciones en sus remuneraciones, incluso cuando el ingreso conjunto sigue por debajo del tope familiar.

ANSES recomienda revisar los recibos de sueldo y los datos registrados en Mi ANSES para verificar que la información salarial sea correcta. También recuerda que cualquier modificación en la situación laboral puede impactar en la liquidación de las asignaciones familiares.