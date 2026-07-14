El trámite obligatorio de ANSES que tenés que hacer ya mismo si no querés perder tu dinero

La Libreta AUH sigue siendo un requisito indispensable para acceder al dinero retenido por ANSES y habilitar otros beneficios vinculados a los hijos.

Cada año, miles de titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) dejan de cobrar una parte importante del dinero que les corresponde simplemente por no completar un trámite obligatorio.

Se trata de la presentación de la Libreta AUH , un documento mediante el cual ANSES verifica que los niños y adolescentes beneficiarios cumplieron con los controles de salud, el calendario de vacunación y la asistencia escolar que exige la normativa. Este procedimiento no solo permite acreditar esos requisitos, sino que también habilita el cobro del 20% retenido de la asignación durante el año anterior.

La gestión puede realizarse completamente por internet a través de Mi ANSES . En caso de que el afiliado tenga inconvenientes con la carga digital, también puede acercarse a una oficina del organismo sin necesidad de solicitar turno previo.

La AUH no se paga íntegramente todos los meses. ANSES liquida el 80% del monto mensual y retiene el 20% restante , que queda acumulado hasta que el titular demuestra que el menor asistió a la escuela y cumplió con los controles sanitarios correspondientes.

Para acreditar esa información es indispensable presentar la Libreta AUH completa . Si el documento no se entrega, el organismo no libera el dinero retenido y ese monto continúa pendiente hasta que el trámite sea aprobado. La Libreta reúne tres bloques de información obligatoria: educación, salud y vacunación.

Antes de iniciar la presentación, el titular debe ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social para verificar qué datos ya figuran registrados y cuáles todavía necesitan ser completados. Si alguna sección aparece incompleta, el sistema permite generar una nueva Libreta para imprimirla y llevarla al establecimiento educativo o al centro de salud correspondiente.

Una vez firmada por las autoridades correspondientes, la Libreta puede volver a cargarse desde la plataforma digital para finalizar el trámite. Solo después de esa validación ANSES habilita el pago del complemento retenido.

No cometas este error al sacarle la foto a tu Libreta o ANSES te rechazará la presentación

Uno de los inconvenientes más frecuentes aparece en el momento de subir la Libreta a Mi ANSES. El organismo solicita que la imagen sea completamente legible y que el formulario se vea entero. Si la foto presenta sombras, partes cortadas, desenfoque o baja resolución, el sistema puede rechazar la carga y obligar al titular a repetir el procedimiento.

Para evitar inconvenientes, ANSES recomienda:

colocar la Libreta sobre una superficie plana

sacar la foto con buena iluminación

evitar reflejos y sombras

incluir las cuatro esquinas del formulario

verificar que sellos y firmas puedan leerse con claridad

Una vez obtenida la imagen, debe cargarse desde Mi ANSES en la sección Hijos > Libreta AUH. Ahí el sistema confirma si la documentación fue recibida correctamente o si es necesario volver a enviarla. Quienes prefieran hacer el trámite desde el teléfono pueden utilizar la aplicación oficial Mi ANSES, que también permite presentar la Libreta directamente desde el celular.

La verdad sobre el cobro de la Ayuda Escolar

Además de permitir el cobro del 20% retenido, la presentación de la Libreta está vinculada con otro beneficio importante: la Ayuda Escolar Anual. Este documento acredita la escolaridad y la situación sanitaria de los menores beneficiarios de la AUH. Esa información resulta indispensable para mantener actualizados los registros del organismo y, cuando corresponde, acceder a la Ayuda Escolar prevista para quienes cumplen los requisitos establecidos.

La Ayuda Escolar Anual está destinada a acompañar los gastos vinculados con el inicio del ciclo lectivo y requiere acreditar la condición de alumno regular mediante la documentación correspondiente. Para ello, ANSES dispone de un trámite denominado "Presentar un certificado escolar".

La presentación de la Libreta y la certificación escolar son herramientas complementarias para verificar la continuidad educativa de los menores alcanzados por las asignaciones familiares.