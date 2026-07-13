Cómo recuperar hasta $120.000 por mes con tu tarjeta de ANSES

Así se organizan los reintegros bancarios que ofrece el organismo para las personas que realicen compras en comercios adheridos.

Siempre el beneficiario tiene la posibilidad de verificar los movimientos de su cuenta desde la aplicación de su banco.

Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) pueden acceder a un programa de descuentos y reintegros, que alcanza a miles de comercios de todo el país. La iniciativa reúne promociones en supermercados, farmacias, perfumerías y otros rubros de consumo cotidiano mediante la tarjeta de débito asociada al cobro de la prestación.

El esquema también incorpora acuerdos con distintas entidades bancarias , que ofrecen beneficios adicionales para quienes perciben su jubilación o pensión en esas cuentas. Según el banco, las promociones incluyen porcentajes de descuento, reintegros con límites semanales o mensuales y, en algunos casos, financiación en cuotas.

La red de comercios adheridos supera los 7.000 establecimientos y reúne más de 12.000 puntos de venta distribuidos en distintas provincias. Los beneficiarios pueden consultar su situación mediante el servicio habilitado por ANSES con el número de DNI y verificar las promociones vigentes en los canales oficiales de cada banco.

El programa Beneficios Capital Humano ANSES permite reducir el gasto de las compras habituales mediante descuentos aplicados en comercios adheridos. Para acceder a las promociones, los jubilados y pensionados deben pagar con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta donde reciben sus haberes. El truco consiste en combinar los descuentos de la entidad financiera relacionados con ANSES junto con los descuentos propios de cada cadena de supermercados.

Carrefour

Coto

Josimar

Changomás

La anónima

Disco

Jumbo

Vea

Día

Descuentos en farmacias, perfumería y limpieza: los rubros que más devuelven dinero

El programa no se limita a las compras en supermercados. Los jubilados y pensionados también pueden acceder a promociones en otros rubros de consumo cotidiano, con descuentos que permiten reducir el gasto mensual en productos de uso frecuente.

Entre las ofertas vigentes, los artículos de perfumería y limpieza cuentan con un descuento del 20% en los comercios adheridos al programa. A ese esquema se suman las promociones que ofrecen distintas entidades financieras para quienes cobran sus haberes previsionales en esos bancos.

Cada banco establece beneficios propios. Banco Galicia ofrece hasta 25% de ahorro y tres cuotas sin interés, con un tope mensual de $20.000 en supermercados y de $12.000 en farmacias y ópticas. Banco Supervielle, por su parte, brinda 50% de descuento en farmacias adheridas, además de un 20% de rebaja en supermercados los martes y un 10% de ahorro en estaciones de servicio Shell, sujeto a las condiciones y límites fijados por la entidad.

Los porcentajes, los topes de reintegro y los medios de pago habilitados dependen de cada promoción. Por ese motivo, antes de realizar una compra conviene revisar las condiciones vigentes del banco donde el beneficiario percibe su jubilación o pensión.

¿Cuánto tarda en acreditarse la devolución de dinero en tu cuenta bancaria?

El descuento no siempre impacta en el momento de la compra. Según el convenio que tenga cada comercio con el programa, el beneficio puede aplicarse directamente sobre el ticket o acreditarse en la cuenta bancaria del titular dentro de los siete días hábiles posteriores a la operación.

El mecanismo funciona de forma automática cuando el pago se realiza con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde se cobra la prestación, por lo que el beneficiario no necesita completar formularios ni iniciar un trámite adicional para acceder al reintegro.

Los titulares que comenzaron a cobrar una jubilación o pensión recientemente pueden esperar un plazo mayor antes de recibir las devoluciones. La acreditación puede demorar hasta 90 días, ya que la entidad bancaria debe actualizar la información de la CBU vinculada a la prestación.