Precaución, conductores: estas son las multas más caras en CABA y en la Ciudad de Buenos Aires

Las sanciones viales se actualizaron en septiembre y algunas pueden superar los $4,6 millones. Conocé cuáles son las infracciones más costosas.

La Unidad Fija de CABA pasó a $1.173,08 y el nuevo valor rige hasta el 1° de marzo de 2027.

Desde el 2 de septiembre, las multas de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires tienen nuevos valores por la actualización de la Unidad Fija (UF). El parámetro pasó de $949,99 a $1.173,08 , por lo que las sanciones también aumentaron. El nuevo importe va a mantenerse hasta el 1° de marzo de 2027.

El valor de las sanciones se calcula a partir de la UF, que en CABA equivale al precio promedio de medio litro de nafta de mayor octanaje medido en la Ciudad . Por eso, cada actualización del parámetro modifica los montos expresados en pesos.

La infracción que puede generar la sanción económica más alta es el exceso de velocidad extremo . Para circular a más de 140 km/h en cualquier tipo de vía, la multa parte de las 400 UF y puede llegar a las 4.000 UF, según la gravedad de la falta. Con el valor vigente, esto representa entre $469.232 y $4.692.320 .

La normativa establece distintas escalas para los excesos de velocidad que no superan los 140 km/h. Por ejemplo, superar en más de 20 km/h el límite en calles y avenidas puede implicar una sanción de 500 UF, equivalente a $586.540 . En vías rápidas, exceder en más de 40 km/h el límite, sin superar los 140 km/h, representa 250 UF, es decir, $293.270 .

Otra de las sanciones de mayor valor está relacionada con la alcoholemia positiva . Cuando el resultado se encuentra entre 0,5 y 1 gramo de alcohol por litro de sangre, la multa va de 150 a 1.000 UF: entre $175.962 y $1.173.080 . Además, se aplican otras medidas sobre la licencia y el vehículo.

Cuando el dosaje es de 1 gramo por litro o más, la sanción económica aumenta. En ese caso, puede ir de 300 a 2.000 UF, lo que actualmente equivale a $351.924 y $2.346.160. El régimen también contempla inhabilitación para conducir.

Cruzar un semáforo en rojo también tiene un costo alto. La multa se ubica entre 300 y 1.500 UF, por lo que puede representar entre $351.924 y $1.759.620 con la UF vigente. También existen sanciones importantes por circular con la patente adulterada, oculta o tapada. La multa llega a 1.000 UF, equivalentes a $1.173.080.

Para otras infracciones frecuentes, los valores actuales son menores, aunque igualmente pueden representar un gasto importante. Circular sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV) puede generar una multa de hasta $469.232, mientras que hacerlo sin seguro obligatorio puede alcanzar los $351.924. Estacionar en un lugar indebido tiene una sanción de $117.308.

Cómo consultar mis multas

Los conductores pueden revisar si tienen infracciones registradas a través del sistema oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, InfraccionesBA. La consulta es gratuita y permite ingresar el DNI o el dominio del vehículo. El sistema muestra las actas existentes y, cuando no hay infracciones vigentes, permite descargar el certificado de libre deuda.

Para hacer la consulta hay que ir al trámite “Consulta de infracciones”, seleccionar la opción para iniciar el procedimiento y cargar el dato correspondiente. Si aparecen multas, el sistema permite consultar su estado y descargar el comprobante correspondiente para avanzar con el pago.

La Ciudad también cuenta con Boti, su asistente virtual, que permite consultar infracciones por WhatsApp. Para hacerlo, el conductor debe seleccionar la opción de infracciones y elegir si quiere hacer la búsqueda mediante la patente o el DNI. Además, permite verificar si una infracción sigue vigente, si puede acceder al pago voluntario o si requiere intervención de la Unidad Administrativa de Control de Faltas.

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¿Cuándo prescriben las infracciones?

En CABA, el régimen de prescripción tiene una regla puntual. La información oficial del Gobierno porteño señala que la acción por faltas prescribe a los cinco años, contados desde la fecha en que se cometió la infracción. Pero el plazo no significa que todas las multas desaparezcan automáticamente al cumplirse cinco años.

La normativa contempla situaciones que pueden interrumpir el período de prescripción. Entre ellas, la notificación fehaciente de una citación para comparecer en el procedimiento de faltas.

Para saber si una infracción está prescripta hay que revisar su fecha, las notificaciones realizadas y el estado que figura en el sistema oficial. No alcanza solamente con comparar la antigüedad del acta con el plazo de cinco años.

Este criterio diferencia a CABA de la regla general prevista por la Ley Nacional de Tránsito, que contempla dos años para las infracciones leves y cinco años para las graves. En la Ciudad, el régimen local establece cinco años para las faltas alcanzadas por la Ley 451.