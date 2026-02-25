Tuning y VTV: las modificaciones que pueden dejar tu auto fuera de regla + Seguir en









La Verificación Técnica Vehicular no prohíbe la personalización, pero sí exige que todo vehículo cumpla parámetros estrictos de seguridad, emisiones y funcionamiento. Los puntos más sensibles.

La VTV no deja pasar algunas modificiaciones en los vehículos TV Pública

La cultura del tuning en los autos creció con fuerza desde los años 90, impulsada por íconos japoneses como el Toyota Supra, el Nissan Skyline GT-R, el Honda Civic y el Mitsubishi Lancer Evolution, modelos que ofrecían gran potencial de preparación mecánica. Con el tiempo, la personalización se expandió a deportivos europeos y muscle cars estadounidenses, pero la estética de alerones prominentes, suspensiones rebajadas y escapes deportivos quedó como sello distintivo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En la Argentina, la VTV no evalúa si el vehículo está modificado, sino si respeta las condiciones mínimas exigidas por la normativa. Allí es donde algunas intervenciones pueden convertirse en un problema.

Escape y emisiones en la VTV El sistema de escape es uno de los principales focos de control. Se miden gases contaminantes y nivel sonoro. Un caño modificado o recortado que supere los límites permitidos puede derivar en observación o rechazo. En muchos casos, los conductores deben reinstalar el escape original para aprobar.

VTV El sistema de escape es uno de los principales focos de control. Iluminación Las luces delanteras, traseras, altas y de posición deben funcionar correctamente. Cambios en ópticas o sistemas no homologados pueden ser cuestionados si alteran la intensidad o el patrón reglamentario.

Suspensión y dirección Rebajar el auto puede afectar amortiguadores, parrillas y rótulas. Si la modificación compromete estabilidad o alineación, la inspección puede detectarlo.

Frenos y neumáticos Se evalúa la eficacia en banco de pruebas y el estado de las cubiertas. Desgaste excesivo o llantas inadecuadas son causales frecuentes de desaprobación. Si la falla es leve, se otorga una VTV condicional con plazo para corregirla. Si es grave, el vehículo queda inhabilitado para circular hasta su reparación. En definitiva, personalizar no está prohibido, pero debe hacerse sin comprometer la seguridad ni los estándares técnicos vigentes.