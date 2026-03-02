VTV 2026: las fallas más comunes que pueden dejar tu auto fuera de circulación

Conocé la importancia de realizar la inspección técnica y todos los detalles de la normativa vigente.

Circular con la oblea vencida puede implicar multas que superan los $100.000, según el municipio y la gravedad de la infracción.

La inspección técnica vehicular es un trámite obligatorio y su incumplimiento puede derivar en multas y en la imposibilidad de circular. El control tiene en cuenta a los autos y motos radicados en la provincia de Buenos Aires y en otras jurisdicciones con normativa propia, y apunta a garantizar condiciones mínimas de seguridad vial.

La evaluación incluye frenos, neumáticos, luces, sistema de escape, dirección y suspensión , con parámetros técnicos definidos por reglamentación. Cuando el vehículo no cumple con esos estándares, el resultado puede ser condicional o directamente negativo, lo que obliga a reparar y volver a presentarse.

El objetivo es prevenir siniestros vinculados a desperfectos mecánicos , que podrían haberse detectado con un control previo. En la provincia de Buenos Aires, los valores vigentes de referencia para 2026 son:

Estos son los puntos que suelen ser evaluados con mayor intensidad:

Motos de más de 200cc y hasta 600cc: $38.077

Motos de más de 50cc y hasta 200cc: $25.385

Si el caño fue reemplazado por uno no homologado o modificado para generar mayor sonido, puede exceder los límites permitidos de ruido y emisiones contaminantes . En esos casos, la planta puede exigir la reinstalación del componente original para otorgar la aprobación.

La iluminación:

Las luces delanteras, traseras, altas y de posición deben respetar intensidad, color y alineación reglamentaria. Colocar lámparas sin certificación puede alterar el haz lumínico y derivar en una calificación condicional o en el rechazo inmediato.

Suspensión y dirección:

Rebajar el auto, cambiar amortiguadores o intervenir parrillas y rótulas modifica la estabilidad y puede afectar la alineación.

Frenos y neumáticos:

El desgaste de las cubiertas, las llantas inadecuadas o una diferencia marcada en la capacidad de frenado entre ejes son causas habituales de desaprobación. En el banco de pruebas se mide la eficiencia del sistema, y cualquier desvío relevante obliga a reparar antes de volver a circular.

Aprobado, condicional o rechazado: cómo se define el resultado y qué pasa si no cumplís los requisitos

La evaluación puede tener tres resultados: aprobado, condicional o negativo.

Si se cumplen con todos los parámetros técnicos, el vehículo recibe la aprobación y la oblea correspondiente, hasta el próximo vencimiento. Cuando aparecen fallas leves, el resultado es condicional. El conductor obtiene un plazo para corregir los desperfectos detectados y debe regresar a la misma planta para una nueva verificación sin abonar el trámite,

El rechazo se aplica ante fallas graves, en ese caso el vehículo queda inhabilitado para circular, hasta que se solucionen los problemas señalados y se apruebe una nueva inspección técnica.