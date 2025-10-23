¿Tenés multas pendientes? Estas infracciones dejan de ser válidas los últimos días de octubre 2025







Los conductores pueden solicitar la prescripción de sanciones vencidas para liberar su historial y evitar problemas al renovar la licencia o vender el vehículo.

Los plazos legales establecen cuándo las multas caducan y dejan de aplicables, de acuerdo a la gravedad de la infracción y la legislación de cada provincia.

Con los últimos días de octubre, muchos conductores comienzan a revisar sus papeles y notificaciones para evitar sorpresas al momento de renovar la licencia o vender su vehículo. Las multas de tránsito, ya sean por exceso de velocidad, mal estacionamiento o no respetar un semáforo, pueden acumularse y generar más complicaciones de las que parecen.

Sin embargo, no todas las infracciones mantienen su vigencia indefinidamente. Existen plazos legales después de los cuales las sanciones prescriben y ya no pueden ser cobradas, liberando al conductor de cualquier carga económica.

Esta situación es especialmente relevante para quienes tienen faltas antiguas o que, por distintos motivos, no recibieron avisos en tiempo y forma. Cada provincia establece sus propios tiempos de caducidad, que dependen de la gravedad de la infracción y de la normativa actual.

¿Cuándo prescriben las multas de tránsito? En Argentina, la prescripción de las multas depende de la jurisdicción y de la gravedad de la infracción. Según la Ley N° 24.449, las faltas leves prescriben generalmente a los dos años, mientras que las graves lo hacen a los cinco. Sin embargo, cada provincia puede adaptar estos plazos:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: faltas leves a 2 años, graves a 5 años.

faltas leves a 2 años, graves a 5 años. Provincia de Buenos Aires: 2 años para leves, 5 años para graves.

2 años para leves, 5 años para graves. Córdoba: 3 años para todas las infracciones.

3 años para todas las infracciones. Chaco : 2 años para leves, 5 años las graves.

: 2 años para leves, 5 años las graves. Chubut : 6 meses para faltas sin iniciar procedimiento, 1 año con procedimiento iniciado y 2 años con sentencia firme.

: 6 meses para faltas sin iniciar procedimiento, 1 año con procedimiento iniciado y 2 años con sentencia firme. Catamarca : 2 años las leves, 3 años las graves.

: 2 años las leves, 3 años las graves. Corrientes : 2 años para todas las faltas.

: 2 años para todas las faltas. Entre Ríos : 5 años para todas las faltas.

: 5 años para todas las faltas. Formosa : 1 año para las leves, 2 años para las faltas graves.

: 1 año para las leves, 2 años para las faltas graves. Jujuy : 5 años para todas las faltas.

: 5 años para todas las faltas. La Pampa : 5 años para todas las faltas.

: 5 años para todas las faltas. La Rioja : 5 años para todas las faltas.

: 5 años para todas las faltas. Mendoza : 2 años para las leves, 3 años las graves.

: 2 años para las leves, 3 años las graves. Misiones : 5 años para todas las faltas.

: 5 años para todas las faltas. Neuquén : 3 años para todas las faltas.

: 3 años para todas las faltas. Río Negro : 5 años para todas las faltas.

: 5 años para todas las faltas. Salta : 5 años para todas las faltas.

: 5 años para todas las faltas. San Juan : 2 años para todas las faltas.

: 2 años para todas las faltas. San Luis : 5 años para todas las faltas.

: 5 años para todas las faltas. Santa Cruz : 2 años (leves), 5 años (graves)

: 2 años (leves), 5 años (graves) Santa Fe : 2 años (leves), 5 años (graves)

: 2 años (leves), 5 años (graves) Santiago del Estero : 2 años (leves), 5 años (graves)

: 2 años (leves), 5 años (graves) Tierra del Fuego : 2 años para todas las faltas.

: 2 años para todas las faltas. Tucumán: 2 años (leves), 5 años (graves). Paso a paso: ¿cómo solicitar la prescripción de multas? Cuando una multa cumple el tiempo legal establecido sin que se haya iniciado un proceso judicial o administrativo, el conductor puede solicitar su prescripción. Este trámite es el que permite que la infracción deje de tener validez y se elimine del sistema, liberando el historial de tránsito del vehículo o del titular.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el procedimiento puede realizarse de dos maneras: De forma presencial , solicitando un turno en la Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI) y presentando la documentación correspondiente.

, solicitando un turno en la y presentando la documentación correspondiente. De manera virtual, a través del sitio oficial de la DGAI, donde un asistente digital guía el proceso y deriva al solicitante a una audiencia online con un controlador de faltas, quien evalúa si la multa cumple con las condiciones para considerarse prescripta. Si el pedido es aceptado, la infracción se da de baja automáticamente. En el caso contrario, el conductor puede presentar una apelación o esperar a que se cumpla un nuevo plazo, según el tipo de falta. multas-transito.jpg Es importante destacar que, en el resto de las jurisdicciones, la prescripción debe pedirse formalmente ante el Juzgado de Faltas correspondiente o por medio de las plataformas digitales de cada localidad. Además, el plazo puede interrumpirse si la persona comete una nueva infracción grave o si el expediente ingresa en una instancia judicial, lo que reinicia el conteo desde cero. Todos los valores de las multas en octubre 2025 Montos de las multas en la provincia de Buenos Aires Exceso de velocidad (de 150 a 1000 UF): entre $240.900 y $1.606.000.

Conducir con exceso de alcohol en sangre o por consumir estupefacientes (de 200 a 1000 UF): entre $481.800 y $1.606.000.

Conducir sin seguro (de 50 a 100 UF): de $71.750 hasta $143.500.

Circular sin VTV (de 300 a 1000 UF): entre $481.800 y $1.606.000.

Circular en contramano o por banquina (de 200 a 1000 UF): de $481.800 hasta $1.606.000.

Utilizar el celular al volante (de 100 a 200 UF): entre $143.500 y $287.000

Pasar un semáforo en rojo (de 100 a 500 UF): entre $143.500 y $717.500.

Mal estacionamiento (de 50 a 100 UF): de $80.300 hasta $160.600

No utilizar el cinturón de seguridad o el casco (de 100 a 500 UF): entre $143.500 y $717.500.

Conducir sin patente (de 50 a 100 UF): de $71.750 a $143.500.

Negarse a mostrar la documentación exigida (de 100 a 500 UF): entre $143.500 y $717.500. Montos de las multas en CABA Superar la máxima hasta 20 km/h en calles o 40 km/h en vías rápidas: $55.895,70

Exceso grave (más de 140 km/h): $3.194.040

Mal estacionamiento: $79.851

Circular sin la VTV vigente: $79.851

Estacionar en carriles exclusivos o del Metrobús: $119.776,50

Obstruir rampas para personas con discapacidad: $239.553

Pasar un semáforo en rojo: de $239.553 a $1.097.430

Tapar la patente: $798.510

Cruzar una barrera baja: de $319.404 a $1.597.020

Conducir usando el celular: $159.702

No cumplir con el grabado de autopartes: $119.776,50

Intentar evadir el pago en peajes de AUSA: $119.776,50

No usar cinturón de seguridad: $79.851

Manejar con auriculares: $79.851

No portar licencia de conducir: $39.925,50

