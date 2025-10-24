La última semana de octubre sorprende con dos feriados: enterate cuándo son







En la recta final del mes, habrá varios afortunados que podrán aprovechar uno de los dos feriados inesperados.

Octubre suma grandes novedades a su calendario de feriados. Freepik

Octubre llega a su fin y deja atrás su calendario de feriados con uno a nivel nacional que alivió la jornada de varios argentinos, aunque eso no significa que sea el único día no laborable con el que contará el mes. Cerca de terminar, le trae una gran sorpresa a muchos trabajadores y estudiantes.

Sin que muchos lo esperen, habrá dos fines de semanas largos que lograrán ayudar a tener un más que merecido descanso a un sinfín de afortunados, aunque cabe aclarar que esto no afectará a toda la Argentina.

Feriados Descanso Octubre tendrá grandes novedades en su calendario de feriados. Freepik Por qué es feriado el 27 y 31 de octubre de 2025 Estos feriados no serán de alcance nacional y corresponden a las distintas celebraciones que tendrán los partidos y localidades de la Provincia de Buenos Aires. El lunes 27 de octubre, los partidos de Marcos Paz y Alberti celebran su aniversario fundacional, mismo marco para la localidad de Nueve de Julio de su partido homónimo.

A su vez, el viernes 31, el partido de Benito Juárez también conmemora su nacimiento. Estos serán asuetos locales y afectará principalmente a la actividad pública y estudiantes. Quienes trabajen en el sector privado o dependan del mismo, deberán aguardar la decisión que tomen sus empleadores.

Los feriados restantes de 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2025 Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

Temas Feriados