Atención: esta es la fecha límite para anotarse a las Becas Progresar 2024

Becas Progresar 2024: requisitos para anotarme

Las personas interesadas en solicitar este beneficio deben cumplir con ciertos requisitos y respaldarlos con la documentación necesaria. Aquellos que no cumplan con los requisitos establecidos o no presenten la documentación requerida durante el proceso de inscripción no recibirán el pago de las Becas Progresar 2024. Algunos de los requisitos pueden variar según el programa al que se busca aplicar.