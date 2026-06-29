Atención jubilados de IPS: cerró una oficina clave y hay cambios para hacer trámites + Agregar ámbito en









Una medida reciente obliga a modificar el lugar de atención para quienes necesiten realizar gestiones presenciales en la zona.

El IPS suspendió la atención en una de sus delegaciones. Imagen: Magnific

El Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires informó una modificación que impacta en la atención presencial de un grupo de beneficiarios. La decisión alcanza a una de las delegaciones ubicadas en la Costa Atlántica y obliga a reorganizar las gestiones.

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Quienes tenían previsto acercarse a esa dependencia deberán tener en cuenta que las consultas y los trámites presenciales serán derivados a otra oficina, por lo que conviene verificar el lugar de atención antes de iniciar un viaje. Aunque se trata de una medida puntual, puede generar demoras o confusiones entre quienes no estén al tanto de la novedad.

jubilados Además del cierre temporal de la sede de Santa Clara del Mar, el organismo confirmó las fechas de pago de los haberes de junio y del medio aguinaldo. Pexels Atención suspendida: qué pasó con la oficina de IPS de Santa Clara El IPS comunicó que la delegación de Santa Clara del Mar permanecerá cerrada hasta el viernes 17 de julio debido a trabajos de mantenimiento y refacción en el edificio donde funciona habitualmente. Mientras duren esas tareas, no habrá atención al público en esa sede.

Las personas que necesiten realizar consultas, presentar documentación o completar cualquier gestión presencial deberán dirigirse a la delegación de Mar del Plata, que absorberá temporalmente la atención de los beneficiarios afectados.

La medida busca garantizar la continuidad del servicio mientras se desarrollan las obras. Aun así, quienes tengan pensado concurrir durante los próximos días harían bien en confirmar previamente cuál es la dependencia que corresponde en cada caso para evitar un viaje innecesario. Además, muchas consultas pueden resolverse mediante los canales digitales disponibles o por teléfono.

jubilado numeros calculadora La medida responde a trabajos de mantenimiento en el edificio y modifica el circuito de atención presencial para los jubilados de la zona. Magnific Medio aguinaldo y haberes de junio: el calendario de pagos de IPS En paralelo con este cambio operativo, el Instituto de Previsión Social confirmó el cronograma de pagos correspondiente a los haberes de junio junto con el medio aguinaldo, que comenzará a acreditarse durante los últimos días del mes. El calendario quedó establecido de la siguiente manera: Lunes 29 de junio: Pensiones sociales no contributivas, beneficiarios cuyos documentos terminan en 0, 1, 2 y 3

Martes 30 de junio: Jubilaciones y pensiones con DNI finalizados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Como ocurre habitualmente, los pagos incluyen el medio Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente al primer semestre del año, que se acredita junto con el haber mensual. Los haberes permanecerán disponibles para su cobro de acuerdo con los plazos habituales establecidos por las entidades bancarias, por lo que no resulta necesario concurrir el mismo día del depósito si no es posible hacerlo.

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