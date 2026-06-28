Comienza la semana de pagos en IPS: quiénes cobran este lunes 29 de junio + Agregar ámbito en









El organismo previsional bonaerense confirmó el cronograma para las próximas acreditaciones y recordó cómo acceder al trámite previsional.

El IPS comienza el cronograma de pagos con la acreditación del medio aguinaldo y los haberes para los primeros beneficiarios. Magnific

El Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires iniciará este lunes 29 de junio el cronograma de pagos correspondiente al mes. La jornada tendrá una particularidad esperada por miles de beneficiarios. Además de los haberes, también se acreditará el Sueldo Anual Complementario (SAC) proporcional, más conocido como medio aguinaldo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Como ocurre habitualmente, el calendario está organizado según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), aunque en esta oportunidad el pago del aguinaldo alcanzará a la totalidad de las jubilaciones y pensiones contributivas, además de las pensiones sociales no contributivas.

Jubilados Jubilados y pensionados bonaerenses cobrarán el aguinaldo, mientras que los haberes se abonarán según la terminación del DNI. Imagen: Magnific

Medio aguinaldo y haberes de junio: el calendario de pagos de IPS El IPS confirmó que el lunes 29 de junio se abonará el medio aguinaldo a todos los jubilados y pensionados bonaerenses, sin importar la terminación del DNI. Ese mismo día también lo cobrarán quienes perciben pensiones sociales no contributivas. En cuanto a los haberes correspondientes a junio, el cronograma será el siguiente:

Lunes 29 de junio: Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3. Pensiones sociales no contributivas, con todas las terminaciones de DNI (0 al 9)

Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3. Pensiones sociales no contributivas, con todas las terminaciones de DNI (0 al 9) Martes 30 de junio: Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Desde el organismo recordaron además que el vencimiento del pago por ventanilla será el 23 de julio de 2026, por lo que quienes no tengan acreditación bancaria deberán retirar el dinero antes de esa fecha para evitar inconvenientes.

jubilados El organismo previsional de la provincia de Buenos Aires difundió el calendario de pagos y recordó cómo iniciar el trámite jubilatorio. Magnific Cuáles son los requisitos y como tramitar la jubilación de IPS La jubilación ordinaria del Instituto de Previsión Social está destinada a quienes reúnen las condiciones establecidas por la normativa vigente. En términos generales, las mujeres deben acreditar 60 años de edad y los hombres 65, además de reunir 35 años de servicios con aportes computables dentro del régimen previsional correspondiente. Existen actividades que cuentan con regímenes especiales, por lo que algunos requisitos pueden variar según cada caso. El trámite puede iniciarse una vez cumplidas las condiciones exigidas y requiere presentar la documentación personal y laboral que permita acreditar la identidad del solicitante y los años de servicio. Entre la documentación que suele solicitar el IPS se encuentran: Documento Nacional de Identidad

Constancia de CUIL

Certificaciones de servicios emitidas por los empleadores

Formularios previsionales que correspondan según la situación de cada trabajador

Otra documentación complementaria si existen servicios prestados en distintos organismos o regímenes El organismo recomienda solicitar un turno previamente y revisar que toda la documentación esté completa antes de iniciar la gestión. Si bien muchos expedientes avanzan sin inconvenientes, los tiempos pueden variar cuando es necesario verificar aportes antiguos, reconocer servicios o incorporar información de diferentes organismos previsionales.

Temas Jubilados

IPS