Historia Laboral de ANSES: ¿cómo revisar tus aportes antes de iniciar la jubilación?

Antes de iniciar la jubilación conviene verificar que todos los períodos trabajados figuren correctamente en los registros previsionales.

La Historia Laboral es una de las herramientas más importantes que ofrece ANSES para quienes se acercan a la edad jubilatoria . A través de este sistema, cualquier trabajador puede verificar los aportes previsionales registrados durante toda su trayectoria laboral y detectar posibles inconsistencias antes de iniciar el trámite de jubilación.

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El control previo permite corregir errores, reunir documentación faltante y agilizar el acceso al beneficio previsional. En muchos casos, los problemas aparecen recién cuando la persona solicita la jubilación y descubre que determinados períodos trabajados no figuran en el sistema o que existen diferencias entre los aportes realizados y los efectivamente registrados.

La consulta puede realizarse completamente online mediante Mi ANSES o desde la aplicación del organismo . Ahí se encuentra el detalle de las declaraciones juradas presentadas por los empleadores, los períodos trabajados y los aportes realizados como monotributista o trabajador autónomo.

¿Por qué es clave controlar tu historia previsional de cara al retiro?

La jubilación en Argentina exige cumplir determinados requisitos de edad y años de aportes. Las mujeres deben alcanzar los 60 años y los hombres los 65, además de acreditar 30 años de servicios con aportes, aunque existen regímenes especiales para determinadas actividades.

Revisar con cierta frecuencia la Historia Laboral permite saber con precisión cuántos años registrados tiene una persona y detectar posibles faltantes antes de llegar a la edad jubilatoria. La información disponible incluye:

declaraciones juradas presentadas por empleadores

períodos trabajados en relación de dependencia

remuneraciones declaradas

aportes realizados como autónomo

aportes efectuados como monotributista

información proveniente de provincias transferidas a la Nación cuando corresponda

La consulta es personal y requiere ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Una vez obtenida, la constancia puede descargarse o imprimirse y tiene validez como documento sin necesidad de certificación adicional.

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¿Qué hacer si detectás que te faltan años de aportes registrados?

Si una persona observa que existen años de actividad laboral que no aparecen registrados, el primer paso es reunir toda la documentación que permita acreditar la relación laboral. Recibos de sueldo, certificaciones emitidas por empleadores, constancias de aportes y documentación previsional pueden resultar útiles para respaldar el reclamo.

En estos casos, ANSES permite iniciar gestiones para validar los servicios faltantes mediante la presentación de documentación respaldatoria. Quienes se encuentran hasta cinco años antes de alcanzar la edad jubilatoria pueden solicitar un Reconocimiento de Servicios para regularizar la situación antes de empezar el trámite definitivo.

ANSES computadora

Certificación de Servicios y Reconocimiento de Servicios: ¿Qué son y cómo pedirlos?

La Certificación de Servicios es un documento que refleja el tiempo trabajado y las remuneraciones percibidas en cada empleo. Su función principal es acreditar períodos laborales que podrían no aparecer correctamente registrados en la base de datos previsional.

Los empleadores tienen la obligación de entregar esta certificación cuando finaliza la relación laboral, ya sea por renuncia, despido o cierre de la empresa. La normativa establece un plazo máximo de 30 días para su emisión.

Cuando una empresa ya no existe o resulta imposible obtener la documentación, ANSES ofrece la posibilidad de tramitar un Reconocimiento de Servicios. Este procedimiento genera una resolución oficial donde se certifican los aportes jubilatorios registrados en el ámbito nacional.

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Aportes como Monotributista o Autónomo: ¿Cómo aparecen en el sistema?

La Historia Laboral también incorpora los aportes efectuados por trabajadores independientes. Los monotributistas y autónomos pueden consultar los períodos registrados y las remuneraciones vinculadas a sus contribuciones previsionales directamente desde Mi ANSES. Esta información aparece integrada dentro del mismo historial que utilizan los trabajadores en relación de dependencia.

Si una persona observa que determinados períodos como autónomo o monotributista no muestran montos asociados, ANSES señala que en algunos casos los aportes podrían estar realizándose hacia otra caja previsional distinta al sistema nacional.

También es posible combinar aportes realizados bajo diferentes modalidades. Una persona puede completar parte de los años requeridos como empleado en relación de dependencia y otra parte como autónomo o monotributista. El sistema previsional contempla esas situaciones al momento de evaluar el acceso a la jubilación.