Prótesis dentales de PAMI: cómo acceder al beneficio en septiembre 2026

Las personas afiliadas a PAMI pueden acceder a distintas prestaciones destinadas a recuperar piezas dentales y mejorar la función bucal. Entre ellas encontramos las prótesis totales y parciales, los implantes para personas desdentadas y la colocación de pernos.

A diferencia de otros beneficios que requieren iniciar una gestión ante la obra social, para acceder a las prótesis odontológicas no es necesario gestionar un trámite previo en una agencia de PAMI . El procedimiento empieza directamente con la solicitud de un turno en el prestador correspondiente.

PAMI establece que el turno puede ser solicitado por la propia persona afiliada o por otra persona que actúe en su nombre. Para la atención se deben presentar determinados documentos y, en algunos casos, una orden de derivación emitida por el odontólogo.

La prestación de prótesis odontológicas contempla distintos tratamientos destinados a personas que necesitan recuperar piezas dentales o reemplazar parte o la totalidad de la dentadura. Dentro de la cobertura aparecen las prótesis totales y parciales , además de implantes y pernos.

El nomenclador de prácticas de PAMI incluye, entre otras prestaciones, la instalación de prótesis parciales removibles de acrílico tanto superiores como inferiores y la colocación de prótesis completas removibles de acrílico . También figuran prácticas de rehabilitación como implantes unitarios, coronas, pernos y prótesis implantosoportadas .

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Cómo solicitar una prótesis dental de PAMI

En el caso de necesitar una prótesis, el primer paso es acceder a la atención odontológica correspondiente para determinar qué tratamiento se necesita. PAMI diferencia la atención odontológica general de la prestación específica de prótesis, por lo que el procedimiento puede incluir una evaluación previa antes de avanzar con la rehabilitación.

Uno de los puntos centrales del procedimiento es que no hay que iniciar un expediente presencial en PAMI para acceder a esta prestación. La persona afiliada debe solicitar un turno en el prestador elegido libremente. Para la gestión, PAMI solicita el Documento Nacional de Identidad (DNI) y la credencial de afiliación.

Cómo sacar turno para odontología en PAMI

PAMI ofrece una cartilla médica online para consultar los prestadores disponibles. Dentro de la sección de odontología aparece la opción “Prótesis”, que permite buscar los establecimientos y profesionales vinculados con esta prestación según la ubicación del afiliado.

El mecanismo es diferente al de algunas especialidades médicas. En odontología existe un prestador asignado. Por eso, antes de ir, es importante verificar qué profesional o centro corresponde para la atención requerida.

Para las consultas odontológicas generales, el organismo establece que el afiliado puede asisitir directamente al odontólogo asignado y que no necesita una derivación para la atención en consultorio. Si el objetivo puntual es acceder a una prótesis, el afiliado puede elegir el prestador indicado para esta prestación y comunicarse para obtener el turno.

La disponibilidad de turnos depende de los prestadores habilitados y de los cupos existentes. Por eso, si no aparecen opciones disponibles, el primer paso es revisar nuevamente la cartilla y consultar los establecimientos que figuren para la prestación de prótesis en la zona. La cartilla permite hacer búsquedas por servicio médico, profesional, centro de salud y cercanía.

También es posible hacer consultas directamente ante PAMI. La línea 138 de PAMI Escucha y Responde funciona de manera gratuita en todo el país las 24 horas, durante los 365 días del año. Ahí se pueden efectuar consultas y reclamos vinculados con las prestaciones de la obra social. Para este tipo de atención, PAMI recomienda utilizar exclusivamente sus canales oficiales.