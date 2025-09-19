¡Atención monotributista! ARCA puede penalizarte si no cumplís con una importante obligación fiscal







Descubrí de qué trata este trámite fundamental y cuánto deberá pagar cada contribuyente para realizarlo.

ARCA remarcó la importancia de abonar el monotributo en tiempo y forma. Mariano Fuchila

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) recordó a sus contribuyentes que quienes pertenezcan al régimen simplificado del monotributo deberán abonar la cuota mensual antes del 22 de septiembre. El valor de este monto varía según la escala a la que pertenezcan, que se organizan según los ingresos y egresos de cada uno.

La cuota del monotributo cubre gastos como el Impuesto a las Ganancias, el IVA, el importe por la obra social y los aportes jubilatorios. Por eso mismo es que se debe abonar todos los meses, pero en caso de no hacerlo a tiempo habrá importantes consecuencias.

ARCA: escalas vigentes del monotributo impuestos-salarios-calculadora-gasto-ajuste-afip-monotributo.jpg Depositphotos

Estas son las categorías actuales del monotributo, junto con sus respectivos ingresos y valores de cuota a abonar hasta el próximo lunes:

Categoría A Ingreso bruto: $8.992.597,87

Impuesto integrado: $4.182,60

Aporte previsional: $13.663,17

Obra social: $19.239,97

Total a pagar: $37.085,74 Categoría B Ingreso bruto: $13.175.201,52

Impuesto integrado: $7.946,95

Aporte previsional: $15.029,49

Obra social: $19.239,97

Total a pagar: $42.216,41 Categoría C Ingreso bruto: $18.473.166,15

Impuesto integrado: $13.663,17 (servicios) o $12.547,81 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $16.532,44

Obra social: $19.239,97

Total a pagar: $49.435,58 en el caso de servicios y $48.320,22 para el comercio de bienes. Categoría D Ingreso bruto: $22.934.610,05

Impuesto integrado: $22.307,22 (servicios) y $20.773,60 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $18.185,68

Obra social: $22.864,90

Total a pagar: $63.357,80 en el caso de servicios y $61.824,18 para el comercio de bienes. Categoría E Ingreso bruto: $26.977.793,60

Impuesto integrado: $41.826,04 (servicios) y $33.181,99 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $20.004,25

Obra social: $27.884,02

Total a pagar: $89.714,31 en el caso de servicios y $81.070,26 para el comercio de bienes. Categoría F Ingreso bruto: $33.809.379,57

Impuesto integrado: $58.835,29 (servicios) y $43.220,24 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $22.004,67

Obra social: $32.066,63

Total a pagar: $112.906,59 en el caso de servicios y $97.291,54 para el comercio de bienes. Categoría G Ingreso bruto: $40.431.835,35

Impuesto integrado: $107.074,65 (servicios) y $53.537,32 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $30.806,54

Obra social: $34.576,19

Total a pagar: $172.457,38 en el caso de servicios y $118.920,05 para el comercio de bienes. Categoría H Ingreso bruto: $61.344.853,64

Impuesto integrado: $306.724,27 (servicios) y $153.362,13 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $43.129,16

Obra social: $41.547,19

Total a pagar: $391.400,62 en el caso de servicios y $238.038,48 para el comercio de bienes. Categoría I Ingreso bruto: $68.664.410,05

Impuesto integrado: $609.963,03 (servicios) y $243.985,21 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $60.380,82

Obra social: $51.306,61

Total a pagar: $721.650,46 en el caso de servicios y $355.672,64 para el comercio de bienes. Categoría J Ingreso bruto: $78.632.948,76

Impuesto integrado: $731.955,63 (servicios) y $292.782,26 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $84.533,15

Obra social: $57.580,51

Total a pagar: $874.069,29 en el caso de servicios y $434.895,92 para el comercio de bienes. Categoría K Ingreso bruto: $94.805.682,90

Impuesto integrado: $1.024.737,89 (servicios) y $341.579,30 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $118.346,41

Obra social: $65.806,30

Total a pagar: $1.208.890,60 en el caso de servicios y $525.732,01 para el comercio de bienes. Qué sucede si no pago el monotributo monotributo.png En caso de no pagar el monto antes del 22 de septiembre, se comenzarán a agregar intereses a la cuota del monotributista. No obstante, una vez que se acumulen 10 meses sin abonar, ARCA dará de baja automáticamente al contribuyente del régimen, quien ya no podrá emitir facturas o acceder a su obra social.

