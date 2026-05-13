Doblete del Inter: venció 2 a 0 a Lazio y salió campeón de la Copa Italia con gol de Lautaro Martínez

El Inter logró su tercer doblete local de la historia, tras imponerse frente al equipo romano y coronarse en la Serie A. Así, el goleador argentino obtuvo su noveno título con el Nerazzurri.

Inter venció 2-0 a Lazio y salió campeón de la Copa Italia con gol de Lautaro Martínez.

El Inter de Milán se consagró campeón de la Copa Italia tras vencer 2 a 0 a la Lazio en la final. Lautaro Martínez marcó uno de los dos goles del encuentro que permitió que el Nerazzurri levante el trofeo.

De esta manera, el Inter logró su tercer doblete local, obteniendo tanto la Serie A como la Copa Italia, una hazaña sólo alcanzada anteriormente en las temporadas 2005/06 y 2009/10 .

El "Toro" ya es el tercer máximo artillero histórico del club con 176 goles , detrás de Giuseppe Meazza (284) y Alessandro Altobelli (209), y continúa ampliando su legado en el elenco milanés. Además, lidera la tabla de goleadores del campeonato local con 17 tantos , con un total de 22 goles y seis asistencias en 39 partidos , pese a haber estado un tiempo fuera de las canchas debido a una distensión en el sóleo.

El goleador argentino obtuvo su noveno título con los colores del Inter: registra hasta el momento tres Scudettos, tres Copas Italia y tres Supercopas de Italia .

El encuentro comenzó con escasas llegadas hasta los diez minutos, donde el Inter asumió el control. La primera jugada clara surgió cuando Lautaro Martínez se anticipó en el área para conectar de cabeza un centro de Nicolo Barella, generando el primer aviso de peligro.

La apertura del marcador llegó con un tiro de esquina ejecutado por Federico Dimarco. El envío fue dirigido al primer palo para Marcus Thuram, quien falló y la pelota golpeó en Adam Marusic, que se convirtió gol en contra y puso en ventaja a Inter a los 15 minutos.

Minutos más tarde llegó el segundo. A los 35 minutos Denzel Dumfries presionó la salida de Nuno Tavares, recuperó el balón y asistió a Lautaro Martínez para que empujara la pelota abajo del arco.

Embed GOL DE LAUTARO MARTÍNEZ EN LA FINAL DE LA COPPA ITALIA PARA EL 2-0 DE INTER. pic.twitter.com/1au2h1gnHd — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 13, 2026

El partido del "Toro" concluyó a los 77 minutos cuando fue reemplazado por Ange-Yoan Bonny, luego de varios intentos de la Lazio por descontar el resultado, que no tuvo éxito y cayó ante el equipo de Milán.