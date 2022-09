Investigan línea telefónica que utilizaba Agustina Díaz pero estaba a nombre de Uliarte

Penida aseguró que no tenía conocimiento de que su hija utilizara un chip a nombre de la ahora procesada Uliarte y aseguró que ella se lo pagaba.

Asimismo, afirmó que Uliarte no era parte del grupo de amigas que se había hecho Díaz en el último tiempo pero que sabía que mantenían un vínculo, a la vez que deslizó que aquella le generaba cierta desconfianza.

La sospecha por la línea

Díaz está detenida sospechada de haber prestado algún tipo de colaboración con el ataque a la vicepresidenta, por el cual ya están procesados Uliarte y su pareja, Fernando Sabag Montiel, como coautores de la tentativa de homicidio.

"El aparato (telefónico), tengo el mismo hace 4 años. La línea estaba a nombre de Brenda porque yo era menor. Me la pagaba mi papá y mi mamá. Esa línea la usé hasta hace una semana cuando la arrestaron a Brenda. Me empezó a llamar gente que no conocía y por eso cambié el número de teléfono. El chip nuevo lo puse en el mismo aparato", respondió Díaz en el marco de su declaración indagatoria ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo.

Los análisis en la línea de Uliarte revelaron que al menos desde el 4 de julio pasado dialogaba con Díaz sobre la idea de asesinar a Fernández de Kirchner.

El 27 de agosto, de hecho, Uliarte le confesó a Díaz, a quien tenía agendada en su celular como "Amor de mi vida", que había mandado a matar ese mismo día a la dos veces exmandataria pero que el intento había fallado.