ANSES confirmó cuánto cobra AUH en mayo: montos finales, Tarjeta Alimentar y extras

El beneficio se actualizó por inflación y se puede complementar con otros beneficios. Conocé los detalles.

El organismo confirmó los valores de la AUH para mayo 2026, junto con los montos de la Tarjeta Alimentar y extras vigentes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) ya tiene definidos los valores que cobrarán los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en mayo de 2026, en el marco del esquema de actualización mensual por inflación . El haber se ajusta automáticamente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que impacta en los montos finales que reciben las familias.

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Este beneficio alcanza a millones de hogares en todo el país y se paga con una particularidad: el 80% del monto se acredita mensualmente , mientras que el 20% restante se retiene y se cobra posteriormente al presentar la Libreta AUH , que certifica escolaridad y controles de salud.

Tras el último aumento aplicado, la AUH se ubica en $141.286 por hijo , aunque el monto que efectivamente se cobra en el mes es menor debido a la retención del 20%.

En el caso de la AUH por discapacidad, el monto es considerablemente más alto, superando los $460.000 , también con el mismo esquema de retención.

Desde 2024, ANSES aplica un sistema de movilidad mensual basado en la inflación. Esto significa que los haberes se actualizan tomando como referencia el IPC de dos meses previos . El aumento que impacta en mayo se calcula en base a la inflación registrada en marzo. Este mecanismo busca evitar retrasos en el poder adquisitivo de las prestaciones sociales.

Cómo resultado tenemos una actualización más frecuente, aunque con incrementos más moderados mes a mes. El dato más reciente sobre la inflación fue una suba del 3.4%, por lo que este mismo porcentaje de aumento se aplica a jubilaciones, pensiones y otras asignaciones familiares.

Inflación excell. Imagen creada con IA.

Montos de la Tarjeta Alimentar en mayo: ¿quiénes cobran con aumento?

La Tarjeta Alimentar continúa como uno de los principales refuerzos para los titulares de AUH, aunque sus montos no se actualizan con la misma frecuencia que las asignaciones. Para mayo de 2026, se mantienen los siguientes valores:

$52.250 para familias con un hijo

$81.936 para familias con dos hijos

$108.062 para quienes tienen tres hijos o más.

Este beneficio se deposita automáticamente junto con la AUH, en la misma cuenta y en la misma fecha de cobro, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Al combinar ambas prestaciones, los ingresos mensuales de las familias aumentan de manera importante, especialmente en hogares con más de un hijo.

Complemento Leche y otros extras para AUH

Además de la AUH y la Tarjeta Alimentar, existen otros beneficios que pueden incrementar el ingreso mensual. Uno de los principales es el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, destinado a familias con hijos de hasta 3 años o madres embarazadas. Este refuerzo supera los $50.000 mensuales.

También se suma la Ayuda Escolar Anual, que en 2026 ronda los $85.000 por hijo escolarizado y se paga una vez al año. Estos extras se acreditan en distintos momentos, pero forman parte del ingreso total que pueden recibir los titulares de AUH.

tarjeta-alimentar-aumento-1.jpg infozona.com.ar

Calendario de pagos de AUH para mayo: ¿cuándo cobro según mi DNI?

El calendario de pagos de ANSES se organiza según la terminación del DNI del titular, con un esquema escalonado que se repite cada mes.

DNI terminados en 0 : primeros días del calendario

DNI terminados en 1 : segundo día

DNI terminados en 2 : tercer día

DNI terminados en 3 : cuarto día

DNI terminados en 4 : quinto día

DNI terminados en 5 a 9: continúan en los días siguientes de forma progresiva.

Los pagos se realizan de forma automática en la cuenta bancaria o tarjeta de débito asociada, y pueden consultarse a través de la web oficial o la app Mi ANSES.