Prestación por Desempleo de ANSES: quiénes pueden acceder en octubre 2025 y cuándo se cobra

El organismo previsional anunció el pago de este subsidio para el décimo mes del año.

ANSES informó sobre la prestación por desempleo para el mes de octubre 2025.

El Gobierno nacional anunció un nuevo pago de $300.000 para trabajadores desempleados a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) . Este beneficio económico busca brindar un apoyo temporal a quienes perdieron su empleo y cumplen con los requisitos establecidos.

El depósito se realizará en octubre de 2025, antes de las elecciones, y su monto se determina en función del salario mínimo vigente , sin ajustes por la Ley de Movilidad.

El programa está diseñado para aliviar la situación de trabajadores que enfrentan dificultades económicas tras la pérdida de su empleo. La prestación se otorga de manera excepcional y no forma parte de los aumentos periódicos que reciben otros beneficios sociales.

La Prestación por Desempleo es una ayuda económica que el Estado nacional otorga a través de ANSES. Este beneficio está dirigido a trabajadores que quedaron sin empleo formal, ya sea en relación de dependencia o en el sector de la construcción.

El Ministerio de Capital Humano coordina el pago junto con ANSES para asegurar que los beneficiarios reciban el apoyo en tiempo y forma.

Quiénes pueden cobrar la ayuda económica

El beneficio está disponible para trabajadores que hayan sido despedidos sin causa, cuyo contrato haya finalizado o que enfrenten situaciones como quiebra del empleador, no renovación de contrato, fallecimiento del empleador unipersonal o enfermedades que impidan continuar con la actividad laboral.

Los requisitos varían según el tipo de trabajo:

Relación de dependencia permanente : al menos 6 meses con aportes en los últimos 3 años.

: al menos 6 meses con aportes en los últimos 3 años. Empleo eventual o de temporada : 12 meses con aportes en los últimos 3 años y más de 90 días trabajados antes del despido.

: 12 meses con aportes en los últimos 3 años y más de 90 días trabajados antes del despido. Construcción: 8 meses de trabajo con aportes en los últimos 2 años previos al final de la obra.

ANSES: monto de la prestación por desempleo

El monto mensual de la prestación equivale al 75% del mejor sueldo promedio de los últimos 6 meses de trabajo. Sin embargo, existe un límite basado en el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), por lo que el Gobierno confirmó un aproximado de $300.000 para octubre de 2025.

La cantidad de pagos depende de los aportes realizados, con un máximo de 12 meses consecutivos.

Cómo solicitar la prestación por desempleo

El trámite se puede realizar de forma presencial en las oficinas de ANSES con turno previo o a través de la página web oficial. Los solicitantes deben presentar:

DNI

Documentación que pruebe el cese laboral, como telegramas de despido, sentencias de quiebra o certificados médicos, según corresponda.

Cuándo cobro la prestación por desempleo de ANSES en octubre 2025

El calendario de pagos para octubre de 2025 se organiza según el Plan 1 (beneficiarios activos) y el Plan 2 (nuevos beneficiarios):

Plan 1 (beneficiarios activos):

DNI terminados en 0 y 1 : viernes 17 de octubre

: viernes 17 de octubre DNI terminados en 2 y 3 : lunes 20 de octubre

: lunes 20 de octubre DNI terminados en 4 y 5 : martes 21 de octubre

: martes 21 de octubre DNI terminados en 6 y 7 : miércoles 22 de octubre

: miércoles 22 de octubre DNI terminados en 8 y 9: jueves 23 de octubre

Plan 2 (nuevos beneficiarios):

Todas las terminaciones de DNI: del 1 al 10 de octubre

El beneficio se deposita directamente en la cuenta bancaria registrada por el titular, junto con el resto de los pagos del calendario de ANSES.