Las jubilaciones y pensiones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) van a volver a tener un incremento en noviembre. Tras conocerse el último dato de inflación, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), esto sirve de referencia para la actualización mensual de los haberes.
ANSES aumenta las jubilaciones en noviembre 2025: qué pasara con el bono de $70.000
El aumento se aplicará según el esquema de movilidad vigente, establecido por el Gobierno nacional. Entonces los ingresos de los jubilados y pensionados se ajustan cada mes en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC), con el objetivo de acompañar el movimiento de los precios.
Inflación de septiembre 2025
El informe del INDEC reveló que la inflación de septiembre fue del 2,1%. Entonces, la variación interanual se ubicó en 31,8%, mostrando un ritmo constante en el aumento de precios.
Este dato sirve como base para definir los incrementos que ANSES aplicará a las prestaciones. Con este porcentaje, el organismo actualiza los montos que recibirán más de siete millones de jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones.
Aumentan las jubilaciones de ANSES en noviembre
Con el nuevo cálculo, los valores de referencia para noviembre quedarán de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $333.157,28
- Jubilación máxima: $2.241.604,19
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $266.498,32
- Pensión No Contributiva: $304.647,87
Los aumentos se aplican de manera automática, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.
Qué pasará con el bono de $70.000 para jubilados y pensionados
Además del aumento, el organismo previsional confirmó que continuará el bono de $70.000, destinado a reforzar los ingresos de quienes cobran las prestaciones más bajas. Este refuerzo se entrega junto con el haber mensual y alcanza a quienes perciben la jubilación mínima o montos similares.
De esa manera, los valores finales para noviembre van a quedar así:
- Jubilación mínima con bono: $403.157,28
- PUAM con bono: $336.498,32
- Pensión No Contributiva con bono: $374.647,87
