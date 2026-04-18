Irán disparó contra buques petroleros tras el cierre del estrecho de Ormuz

Fueron atacados por lanchas rápidas de la Guardia Revolucionaria iraní. A la par, se intensifica el conflicto con EEUU.

La tensión en Medio Oriente sumó un nuevo capítulo crítico luego de que Irán abriera fuego contra embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz , en el marco del recrudecimiento del conflicto con Estados Unidos por el bloqueo naval.

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Según reportó el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido , lanchas rápidas de la Guardia Revolucionaria iraní atacaron sin previo aviso a un petrolero que navegaba por la zona. El incidente ocurrió a unos 37 kilómetros al noreste de Omán , donde el buque fue interceptado y recibió disparos, aunque no se registraron heridos ni daños estructurales.

Horas más tarde, se reportó un segundo episodio: un buque portacontenedores fue alcanzado por un “proyectil desconocido” , que provocó daños en parte de su carga. Estos ataques coincidieron con una nueva declaración iraní que anunció el cierre total del estrecho.

A través de comunicaciones por radio en frecuencia VHF, las autoridades iraníes advirtieron: “No se permite el paso por el estrecho de Ormuz a ningún buque de ningún tipo ni nacionalidad” , en respuesta directa al bloqueo impuesto por Estados Unidos sobre los puertos iraníes.

El estrecho de Ormuz es uno de los corredores marítimos más sensibles del mundo, ya que por allí circula cerca del 20% del comercio global de petróleo y gas . La reactivación del cierre generó un impacto inmediato en la navegación, con múltiples buques obligados a retroceder o quedar a la espera.

Trump minimizó el cierre y asegura que las negociaciones siguen en pie.

Datos de seguimiento marítimo indicaron que varias embarcaciones, incluido un superpetrolero con bandera india, debieron cambiar su rumbo tras los ataques. En total, cientos de barcos y unos 20.000 marineros permanecen varados en el Golfo, sin poder atravesar la vía.

El conflicto entró así en una fase de máxima incertidumbre. Mientras Washington mantiene su estrategia para aislar económicamente a Teherán mediante el bloqueo de sus puertos, Irán respondió con el control directo del estrecho y acciones militares sobre embarcaciones que intentaron cruzarlo.

Desde el mando militar iraní señalaron que el paso volvió a estar bajo “estricta gestión y control de las fuerzas armadas” y advirtieron que la prohibición de tránsito continuará mientras siga vigente la presión estadounidense.

Impacto mundial de la decisión de Irán

La situación amenaza con profundizar la crisis energética internacional, en un contexto donde cualquier interrupción en Ormuz repercute de forma inmediata en los precios del crudo y en las cadenas de suministro globales.

Al mismo tiempo, los enfrentamientos elevan el riesgo de un conflicto directo entre Estados Unidos e Irán, incluso cuando distintos actores internacionales intentan sostener canales de negociación para evitar una escalada mayor.

Por ahora, el corazón energético del mundo quedó atrapado entre bloqueos, amenazas y disparos, en un escenario que combina tensión militar con consecuencias económicas de alcance global.