AUH y Tarjeta Alimentar en Abril: quiénes cobran más de $500.000 y cómo acceder

El organismo nacional dio a conocer los ingresos del cuarto mes del año para sus familias afiliadas.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los montos actualizados para las Asignaciones Universales por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar correspondientes a abril de 2026. Las familias que cumplen con los requisitos establecidos podrán acceder a un ingreso combinado que, en algunos casos, supera los $500.000 .

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Este beneficio está diseñado para apoyar económicamente a los hogares con hijos, especialmente aquellos que incluyen menores con discapacidad o múltiples dependientes.

El monto total que reciben las familias depende de la cantidad de hijos, la presencia de discapacidad y el cumplimiento de los controles de salud y educación exigidos por ANSES. La Tarjeta Alimentar , por su parte, mantiene los valores vigentes desde 2024, garantizando un apoyo adicional para la compra de alimentos básicos.

Una familia puede alcanzar un ingreso mensual de $518.226 , al combinar los montos de la AUH y la Tarjeta Alimentar . El cálculo se desglosa de la siguiente manera:

La suma de estos tres conceptos da como resultado el total de $518.226,04 , que se acredita automáticamente en las cuentas de los beneficiarios. Es importante destacar que el 20% retenido de la AUH se liquida al presentar la Libreta AUH , la cual certifica el cumplimiento de los controles de salud y educación obligatorios.

Tarjeta Alimentar para dos hijos : aporta un adicional de $81.936 .

Hijo sin discapacidad : el monto asignado es de $109.332,80 .

Hijo con discapacidad : recibe un monto de $222.510,62 , siempre que el ingreso familiar no supere los $1.028.268 . Este valor corresponde al tope máximo establecido para este grupo.

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Requisitos para cobrar la Tarjeta Alimentar en abril 2026

Para acceder a la Tarjeta Alimentar, las familias deben cumplir con una serie de condiciones establecidas por ANSES. En primer lugar, el grupo familiar debe estar inscripto en el programa AUH y tener hijos menores de 18 años a cargo. Además, es necesario que los niños asistan regularmente a la escuela y cuenten con los controles sanitarios al día, tal como lo exige el organismo.

Este beneficio se entrega de manera automática a quienes ya perciben la AUH, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Sin embargo, es fundamental que los beneficiarios mantengan actualizados sus datos personales y los de sus hijos en el sistema de ANSES para evitar interrupciones en el cobro.

El objetivo principal de este programa es garantizar el acceso a alimentos esenciales para los menores, promoviendo así su desarrollo y bienestar. La tarjeta puede utilizarse exclusivamente para la compra de productos alimenticios en comercios adheridos al programa.

tarjeta-alimentar-aumento-1.jpg infozona.com.ar

Montos de la Tarjeta Alimentar según la cantidad de hijos

Los montos asignados en la Tarjeta Alimentar varían según la cantidad de hijos en el grupo familiar. Estos son los valores vigentes para abril de 2026:

Un hijo : la familia recibe un monto de $52.250 .

Dos hijos : el beneficio asciende a $81.936 .

Tres o más hijos: el monto es de $108.062.

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Estos valores se mantienen sin cambios desde mayo de 2024, lo que permite a las familias planificar sus gastos con anticipación.

El calendario de pagos para abril de 2026 se organiza según la terminación del DNI del titular, como es habitual. Las fechas de cobro se extienden desde el 10 de abril hasta el 23 de abril, según corresponda. Este sistema permite que los beneficiarios reciban sus haberes en tiempo y forma, facilitando la organización de sus finanzas personales.