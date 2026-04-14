Tras la publicación de la última actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que fue del 3,4% en marzo, se confirmó de cuánto será el incremento de la AUH y otros programas sociales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) durante mayo de 2026.
De cuánto será el aumento de la AUH ANSES en mayo 2026: este es el monto exacto
El incremento se calculará en base a la inflación de marzo, que fue del 3,4%, y se aplicará sobre los valores vigentes de abril. Así, en mayo subirán los montos de la AUH y otras prestaciones que paga ANSES.
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El trámite que tienen que realizar todas las familias en ANSES antes que termine 2026
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AUH de ANSES: cuánto se cobra en abril con aumento, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche
Este ajuste mensual se realiza en base al dato de inflación informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). De acuerdo con la última medición oficial, el aumento quedó definido en 3,4%, mecanismo que se viene aplicando de manera mensual desde la implementación de la nueva fórmula de movilidad.
Los montos de la AUH vigentes para mayo 2026 son:
- Asignación Universal por Hijo: $141.312,64
- AUH por Discapacidad: $459.996,31
- Asignación Familiar por Hijo: $70.642,95
- Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $223.525,49
Monto de la AUH de ANSES en mayo 2026
- Asignación Universal por Hijo: al retenerse el 20%, el valor queda en $113.050,11
- Asignación por Embarazo: $113.050,11
Montos que percibirán los jubilados y pensionados en mayo de 2026
- Jubilación mínima sin bono: $393.250,17
- Jubilación mínima con bono: $463.250,17
- Pensión No Contributiva a Madres de 7 hijos sin bono: $393.250,17
- Pensión No Contributiva a Madres de 7 hijos con bono: $463.250,17
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) sin bono: $314.600,12
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) con bono: $384.600,12
- Asignación Universal por Hijo (AUH): $113.050,11
- Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $459.996,31
Extras que pueden cobrar
Es importante recordar que el organismo retiene un 20% de la prestación mensual. Para acceder a ese monto acumulado, los titulares deben presentar la Libreta AUH, donde se certifica la escolarización del menor, los controles de salud y el cumplimiento del calendario de vacunación oficial.
Por otro lado, existe la posibilidad de acceder a un ingreso extraordinario a través del Complemento Leche, beneficio destinado a titulares con hijos menores de 3 años. Esta ayuda está orientada a la alimentación infantil y consiste en un pago adicional, que se liquida junto con la prestación.
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