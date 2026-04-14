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14 de abril 2026 - 17:44

De cuánto será el aumento de la AUH ANSES en mayo 2026: este es el monto exacto

El incremento se calculará en base a la inflación de marzo, que fue del 3,4%, y se aplicará sobre los valores vigentes de abril. Así, en mayo subirán los montos de la AUH y otras prestaciones que paga ANSES.

La Asignación Universal por Hijo tendrá una nueva actualización en mayo, en línea con la fórmula de movilidad vigente.

La Asignación Universal por Hijo tendrá una nueva actualización en mayo, en línea con la fórmula de movilidad vigente.

Este ajuste mensual se realiza en base al dato de inflación informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). De acuerdo con la última medición oficial, el aumento quedó definido en 3,4%, mecanismo que se viene aplicando de manera mensual desde la implementación de la nueva fórmula de movilidad.

Informate más

Los montos de la AUH vigentes para mayo 2026 son:

  • Asignación Universal por Hijo: $141.312,64
  • AUH por Discapacidad: $459.996,31
  • Asignación Familiar por Hijo: $70.642,95
  • Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $223.525,49

Monto de la AUH de ANSES en mayo 2026

  • Asignación Universal por Hijo: al retenerse el 20%, el valor queda en $113.050,11
  • Asignación por Embarazo: $113.050,11

Montos que percibirán los jubilados y pensionados en mayo de 2026

  • Jubilación mínima sin bono: $393.250,17
  • Jubilación mínima con bono: $463.250,17
  • Pensión No Contributiva a Madres de 7 hijos sin bono: $393.250,17
  • Pensión No Contributiva a Madres de 7 hijos con bono: $463.250,17
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) sin bono: $314.600,12
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) con bono: $384.600,12
  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $113.050,11
  • Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $459.996,31

Extras que pueden cobrar

Es importante recordar que el organismo retiene un 20% de la prestación mensual. Para acceder a ese monto acumulado, los titulares deben presentar la Libreta AUH, donde se certifica la escolarización del menor, los controles de salud y el cumplimiento del calendario de vacunación oficial.

Por otro lado, existe la posibilidad de acceder a un ingreso extraordinario a través del Complemento Leche, beneficio destinado a titulares con hijos menores de 3 años. Esta ayuda está orientada a la alimentación infantil y consiste en un pago adicional, que se liquida junto con la prestación.

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