Uno de los trámites clave para quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) es la Libreta AUH, un requisito obligatorio que permite acreditar controles de salud, vacunación y escolaridad de los menores a cargo.
El trámite que tienen que realizar todas las familias en ANSES antes que termine 2026
La Libreta AUH es clave para acceder al 20% retenido. Cómo hacer el trámite paso a paso y cuánto se cobra en abril.
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AUH de ANSES: cuánto se cobra en abril con aumento, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche
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Este documento no solo cumple una función administrativa, sino que además es fundamental para acceder a un ingreso adicional que el organismo retiene mensualmente. En concreto, se trata del 20% del beneficio, que se libera únicamente cuando se presenta correctamente la libreta correspondiente al año anterior. Completarlo en tiempo y forma permite acceder a una suma acumulada significativa.
Qué es la Libreta AUH
La Libreta AUH es un formulario digital que ANSES utiliza para verificar que los niños, niñas y adolescentes beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo cumplan con los controles sanitarios y educativos obligatorios. Este documento es fundamental, porque permite desbloquear el 20% del monto mensual retenido durante el año anterior. Los datos que tenés que cargar son:
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En el centro de salud: tenés que completar los controles de salud y vacunación de tus hijos de los 0 a 17 años inclusive.
En la escuela: si tu hijo tiene entre 5 y 17 años inclusive tenés que presentar los datos de escolaridad del ciclo lectivo. Si tiene entre 0 a 4 años inclusive, no es obligatorio completar esta parte.
Cómo tramitar la Libreta AUH desde Mi ANSES
El único formulario Libreta AUH válido para presentar online es el que generás por mi ANSES. Paso a paso
- Ingresá en mi ANSES
Para utilizar mi ANSES tenés que contar con CUIL y Clave de la Seguridad Social. También podés usar la app mi ANSES.
- Consultá la información de la Libreta
En la sección Hijos > Libreta AUH revisá las secciones que faltan completar (educación, salud y vacunación) por cada hijo o personas a cargo por la que recibís la AUH.
- Generá la Libreta
En caso de que te falte completar alguna sección de la Libreta, seleccioná la opción GENERAR LIBRETA para descargarla o enviarla a tu mail.
- Hacé completar la Libreta
Imprimí la Libreta AUH (en una sola hoja y con buena calidad de impresión) y llevala a la escuela y/o centro de salud (según corresponda) para que la completen y firmen.
- Subí la Libreta completa
Una vez que tengas la Libreta completa y firmada, sacale una foto, siguiendo estas recomendaciones:
- Elegí una superficie plana y bien iluminada
- Al tomar la foto asegurate de que se vean las marcas de las 4 esquinas del formulario
- El papel no tiene que estar arrugado
- Asegurate de que la imagen no esté movida o borrosa
- La foto debe tener un peso menor a 3 MB
- El único formato válido es JPG
Luego, ingresá en mi ANSES para terminar la presentación. Seleccioná la opción Hijos > Libreta AUH y seguí las instrucciones para subirla y finalizar el trámite.
Monto de la AUH en abril 2026
La ANSES dio un aumento del 2,9%, en línea con el esquema de actualización por inflación vigente.
Con esta suba, el monto que se va a recibir por hijo alcanza los $136.666. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el organismo retiene el 20% de la presentación todos los meses hasta que se presente la Libreta AUH, por lo que el pago directo mensual que van a recibir las familias es de $109.332,80.
En el caso de la AUH por discapacidad, el nuevo monto asciende a $445.003 en abril. Esta prestación, destinada a familias con hijos con discapacidad, presenta valores bastante más altos debido a las necesidades específicas que cubre. El cobro total también está sujeto a condiciones administrativas.
Hay otro beneficio para los que gozan de este haber, la Tarjeta Alimentar. Esta prestación a diferencia de la AUH, no tendrá modificaciones en abril de 2026. El Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, confirmó que los valores se mantendrán sin cambios, replicando los montos vigentes desde mayo de 2024.
Los importes varían según la cantidad de hijos a cargo:
1 hijo: $52.250
2 hijos: $81.936
3 o más hijos: $108.062
Este beneficio se acredita de forma automática junto con la AUH, sin necesidad de realizar trámites adicionales.
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