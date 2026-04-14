El trámite que tienen que realizar todas las familias en ANSES antes que termine 2026

La Libreta AUH es clave para acceder al 20% retenido. Cómo hacer el trámite paso a paso y cuánto se cobra en abril.

El trámite se realiza a través de mi ANSES y requiere validar datos de salud, vacunación y educación.

Uno de los trámites clave para quienes perciben la Asignación Universal por Hijo ( AUH ) es la Libreta AUH , un requisito obligatorio que permite acreditar controles de salud, vacunación y escolaridad de los menores a cargo.

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Este documento no solo cumple una función administrativa, sino que además es fundamental para acceder a un ingreso adicional que el organismo retiene mensualmente. En concreto, se trata del 20% del beneficio, que se libera únicamente cuando se presenta correctamente la libreta correspondiente al año anterior. Completarlo en tiempo y forma permite acceder a una suma acumulada significativa.

La Libreta AUH es un formulario digital que ANSES utiliza para verificar que los niños, niñas y adolescentes beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo cumplan con los controles sanitarios y educativos obligatorios . Este documento es fundamental, porque permite desbloquear el 20% del monto mensual retenido durante el año anterior. Los datos que tenés que cargar son:

El único formulario Libreta AUH válido para presentar online es el que generás por mi ANSES. Paso a paso

En la escuela: si tu hijo tiene entre 5 y 17 años inclusive tenés que presentar los datos de escolaridad del ciclo lectivo. Si tiene entre 0 a 4 años inclusive, no es obligatorio completar esta parte.

En el centro de salud: tenés que completar los controles de salud y vacunación de tus hijos de los 0 a 17 años inclusive.

Para utilizar mi ANSES tenés que contar con CUIL y Clave de la Seguridad Social. También podés usar la app mi ANSES.

Consultá la información de la Libreta

En la sección Hijos > Libreta AUH revisá las secciones que faltan completar (educación, salud y vacunación) por cada hijo o personas a cargo por la que recibís la AUH.

Generá la Libreta

En caso de que te falte completar alguna sección de la Libreta, seleccioná la opción GENERAR LIBRETA para descargarla o enviarla a tu mail.

Hacé completar la Libreta

Imprimí la Libreta AUH (en una sola hoja y con buena calidad de impresión) y llevala a la escuela y/o centro de salud (según corresponda) para que la completen y firmen.

Subí la Libreta completa

Una vez que tengas la Libreta completa y firmada, sacale una foto, siguiendo estas recomendaciones:

- Elegí una superficie plana y bien iluminada

- Al tomar la foto asegurate de que se vean las marcas de las 4 esquinas del formulario

- El papel no tiene que estar arrugado

- Asegurate de que la imagen no esté movida o borrosa

- La foto debe tener un peso menor a 3 MB

- El único formato válido es JPG

Luego, ingresá en mi ANSES para terminar la presentación. Seleccioná la opción Hijos > Libreta AUH y seguí las instrucciones para subirla y finalizar el trámite.

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Monto de la AUH en abril 2026

La ANSES dio un aumento del 2,9%, en línea con el esquema de actualización por inflación vigente.

Con esta suba, el monto que se va a recibir por hijo alcanza los $136.666. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el organismo retiene el 20% de la presentación todos los meses hasta que se presente la Libreta AUH, por lo que el pago directo mensual que van a recibir las familias es de $109.332,80.

En el caso de la AUH por discapacidad, el nuevo monto asciende a $445.003 en abril. Esta prestación, destinada a familias con hijos con discapacidad, presenta valores bastante más altos debido a las necesidades específicas que cubre. El cobro total también está sujeto a condiciones administrativas.

Hay otro beneficio para los que gozan de este haber, la Tarjeta Alimentar. Esta prestación a diferencia de la AUH, no tendrá modificaciones en abril de 2026. El Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, confirmó que los valores se mantendrán sin cambios, replicando los montos vigentes desde mayo de 2024.

Los importes varían según la cantidad de hijos a cargo:

1 hijo: $52.250

2 hijos: $81.936

3 o más hijos: $108.062

Este beneficio se acredita de forma automática junto con la AUH, sin necesidad de realizar trámites adicionales.