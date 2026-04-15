La AUH de ANSES tendrá un nuevo aumento en mayo 2026

Conocé las fechas de cobro de esta prestación bajo la nueva reglamentación vigente de acuerdo al índice de inflación.

Presentar la libreta médica y escolar permite recibir el cobro completo de la asignación.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) aplicará una nueva suba en la Asignación Universal por Hijo (AUH) a partir de mayo de 2026. El organismo ajustará los valores en función del índice de inflación más reciente que difundió el INDEC. El esquema de actualización mensual mantiene el vínculo directo entre precios y prestaciones sociales, lo que impacta en los ingresos de millones de familias.

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El sistema de movilidad vigente fija incrementos periódicos en base a la evolución del Índice de Precios al Consumidor. ANSES toma el dato oficial y lo traslada a las asignaciones y jubilaciones. La mecánica de actualización busca sostener el poder adquisitivo frente a la suba de precios, aunque los montos finales dependen del porcentaje informado cada mes.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó una variación del 3,4% para marzo de 2026. Ese porcentaje define el ajuste que se aplicará sobre los haberes vigentes de abril. El dato del IPC funciona como referencia directa para calcular los incrementos de ANSES, sin intervención de otros indicadores.

El Gobierno mantiene el criterio de actualización mensual desde la implementación de la fórmula actual. ANSES replica ese valor en todas las prestaciones alcanzadas. El aumento del 3,4% impacta tanto en asignaciones como en jubilaciones y pensiones, con efecto reflejado en los pagos de mayo en adelante.

Los nuevos valores de las prestaciones sociales ya cuentan con cifras definidas para el próximo mes. ANSES liquidará los montos actualizados con el incremento correspondiente. Las asignaciones presentan subas alineadas con la inflación de marzo, lo que modifica los ingresos de los beneficiarios.

Los importes establecidos para mayo de 2026 quedan detallados de la siguiente manera:

Asignación Universal por Hijo: $141.312,64

AUH por Discapacidad: $459.996,31

Asignación Familiar por Hijo : $70.642,95

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $223.525,49

El esquema de liquidación incluye una retención parcial en el caso de la AUH. ANSES descuenta un porcentaje mensual que se acredita de forma diferida. El 20% retenido reduce el cobro directo y condiciona el ingreso mensual disponible hasta realizada la presentación de la documentación correspondiente al beneficiario.

El monto a cobrar en mano para titulares de AUH queda de la siguiente forma:

AUH con retención del 20%: $113.050,11

Asignación por Embarazo: $113.050,11

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Extras que puede cobrar

El sistema de asignaciones contempla pagos adicionales para ciertos grupos. ANSES habilita el cobro de montos retenidos y beneficios complementarios. Los extras dependen del cumplimiento de requisitos vinculados a salud, educación y edad de los menores, lo que condiciona el acceso a esos ingresos según categoría.

El organismo retiene un 20% del total mensual de la AUH. Ese dinero se acumula durante el año y se libera con la presentación de la Libreta AUH. La libreta certifica escolaridad, controles sanitarios y vacunación (habilita el cobro del monto retenido correspondiente al período anterior solo si las condiciones de cuidado son las adecuadas).

El sistema también incluye un refuerzo alimentario para determinados beneficiarios. ANSES otorga el Complemento Leche a titulares con hijos de hasta 3 años. El adicional apunta a cubrir necesidades básicas de alimentación infantil, y se acredita junto con la prestación mensual sin necesidad de trámite extra.

El conjunto de ingresos puede ampliarse en función de cada situación familiar. Los beneficiarios que cumplan condiciones específicas acceden a sumas adicionales. La combinación de AUH, complementos y montos retenidos configura el ingreso total del hogar. Es sin duda una ayuda en el presupuesto mensual que permite un alivio para el bolsillo de las familias.