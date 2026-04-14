La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un aumento del 2,9% para abril 2026, correspondiente al dato de la inflación analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
AUH de ANSES: cuánto se cobra en abril con aumento, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche
De acuerdo a la nueva fórmula de movilidad, las asignaciones familiares aumentarán un 2,9%, correspondiente al dato de inflación analizado por el INDEC.
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El trámite que tienen que realizar todas las familias en ANSES antes que termine 2026
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Cómo consultar desde Mi ANSES qué asignación te corresponde cobrar y fecha de pagos
Uno de los grupos que percibirán el incremento son los que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH). La ayuda económica esta destinada a familias en situación de vulnerabilidad para garantizar que los menores de edad accedan a derechos fundamentales, como salud y educación.
Además, el organismo entregará dos bonos extra a sus titulares: la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche. A continuación, conocé los detalles.
Monto de la AUH de ANSES
Las asignaciones familiares otorgadas por ANSES aumentarán un 2,9% este mes, correspondiente al dato de la inflación de febrero que analizó el INDEC.
Esto se debe a que, desde julio del año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24. El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento en los beneficios sociales proporcional a este dato.
El total de la AUH es de $136.666 por cada menor a cargo. Pero, en realidad, los titulares sólo van a recibir el 80% del monto ($109.332,80), ya que el 20% restante lo retiene la entidad y se cobra en una única cuota con la presentación de la Libreta AUH.
El 100% de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad será de $445.003, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanzará los $68.341 y la Asignación por Hijo con Discapacidad los $222.511.
Todos los extras que se pueden cobrar
Tarjeta Alimentar
El programa está disponible para titulares de la AUH, Asignación Universal por Embarazo (AUE) y madres de siete hijos o más que reciban una Pensión No Contributiva (PNC). Su entrega permite la compra exclusiva de alimentos y bebidas no alcohólicas, y no puede utilizarse para extraer dinero en efectivo ni para adquirir otros productos.
A diferencia de otras prestaciones, el aumento no alcanza al valor de este bono, el cual se encuentra congelado desde del año pasado. Sus cifras, dependiendo de la cantidad de menores que vivan en el hogar, serán:
- Familias con un hijo: $52.250
- Familias con dos hijos: $81.936
- Familias con tres o más hijos: $108.062
El pago se deposita en la misma cuenta en la que los beneficiarios reciben la asignación central y se acredita automáticamente junto con el haber mensual.
Complemento Leche
En el marco del Plan "1000 Días", se entregará este apoyo económico a madres gestantes que perciban la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y a titulares de la AUH con niños de hasta 3 años para asegurar una buena nutrición en los primeros años de vida de los menores.
Este beneficio es compatible con la Tarjeta Alimentar, lo que permite a muchas familias recibir ambos extras al mismo tiempo. Su valor ascendió a $51.547 en abril 2026.
Cuándo cobro la AUH de ANSES en abril 2026
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: 10 de abril
- DNI terminados en 1: 13 de abril
- DNI terminados en 2: 14 de abril
- DNI terminados en 3: 15 de abril
- DNI terminados en 4: 16 de abril
- DNI terminados en 5: 17 de abril
- DNI terminados en 6: 20 de abril
- DNI terminados en 7: 21 de abril
- DNI terminados en 8: 22 de abril
- DNI terminados en 9: 23 de abril
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 0: 10 de abril
- DNI terminados en 1: 13 de abril
- DNI terminados en 2: 14 de abril
- DNI terminados en 3: 15 de abril
- DNI terminados en 4: 16 de abril
- DNI terminados en 5: 17 de abril
- DNI terminados en 6: 20 de abril
- DNI terminados en 7: 21 de abril
- DNI terminados en 8: 22 de abril
- DNI terminados en 9: 23 de abril
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