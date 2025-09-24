La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmará en octubre 2025 tres beneficios adicionales para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Estos refuerzos económicos se suman al monto base de la asignación y buscan ampliar el apoyo a las familias en situación de vulnerabilidad.
AUH de ANSES: los 3 pagos extra que podrán recibir en octubre 2025
El organismo previsional informó el monto final a cobrar por los adicionales que reciben los beneficiarios de las asignaciones.
-
ANSES confirmó qué pasará con la Tarjeta Alimentar en octubre 2025
-
ANSES en octubre 2025: todos los aumentos y montos confirmados para el próximo mes
El ajuste del 1,9% se aplicó según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, que determinó el incremento en los haberes de programas sociales y jubilaciones. Este aumento forma parte de la política de movilidad vigente desde abril de 2024.
Quiénes pueden acceder a la AUH de ANSES
La AUH está destinada a familias con hijos menores de 18 años, mujeres embarazadas y personas con hijos con discapacidad sin límite de edad. Los solicitantes deben presentar documentación actualizada y, en casos de discapacidad, el Certificado Único de Discapacidad (CUD). El programa busca garantizar un ingreso mensual que ayude a cubrir necesidades básicas.
El beneficio incluye a mujeres embarazadas a partir del tercer mes de gestación. Los requisitos principales son la residencia en Argentina, la inscripción de los hijos en el sistema educativo y los controles de salud al día.
Monto de la AUH de ANSES en octubre 2025
El monto de la AUH por discapacidad asciende a $402.831,11. Los beneficiarios reciben el 80% de este valor de manera mensual, equivalente a $322.264,89. El 20% restante se retiene y se libera una vez al año al presentar la Libreta AUH, que certifica el cumplimiento de los requisitos de salud y educación.
Para la AUH estándar, el monto es de $93.800,77. Las familias perciben este importe mensualmente, con el 20% retenido hasta la presentación de la Libreta AUH. Este sistema incentiva el cumplimiento de los controles médicos y la escolarización de los niños.
3 pagos extras que pueden recibir
Los pagos extras que pueden recibir los beneficiarios son:
Tarjeta Alimentar
Los montos de la Tarjeta Alimentar en octubre 2025 son:
- $52.250 para familias con un hijo
- $81.936 para familias con dos hijos
- $108.062 para familias con tres o más hijos
Este beneficio complementa la AUH y garantiza el acceso a alimentos básicos. Los montos se depositan automáticamente en la cuenta donde se cobra la asignación.
Complemento Leche 1000 Días
El Complemento Leche 1000 Días asciende a $42.711 por hijo menor de 3 años. Este refuerzo busca mejorar la nutrición infantil durante los primeros años de vida, etapa crucial para el desarrollo.
Libreta AUH
La Libreta AUH permite liberar el 20% retenido del monto total de la asignación. Al presentar los certificados de salud, vacunación y escolaridad, las familias pueden recibir hasta $165.000 por hijo. El trámite se realiza en oficinas de ANSES o a través de la página web del organismo.
- Temas
- ANSES
- AUH
- Tarjeta Alimentar
Dejá tu comentario