AUH de ANSES: los 3 pagos extra que podrán recibir en octubre 2025

El organismo previsional informó el monto final a cobrar por los adicionales que reciben los beneficiarios de las asignaciones.

ANSES informó los montos de los extras a cobrar en octubre 2025.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmará en octubre 2025 tres beneficios adicionales para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) . Estos refuerzos económicos se suman al monto base de la asignación y buscan ampliar el apoyo a las familias en situación de vulnerabilidad.

El ajuste del 1,9% se aplicó según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto , que determinó el incremento en los haberes de programas sociales y jubilaciones. Este aumento forma parte de la política de movilidad vigente desde abril de 2024.

La AUH está destinada a familias con hijos menores de 18 años, mujeres embarazadas y personas con hijos con discapacidad sin límite de edad . Los solicitantes deben presentar documentación actualizada y, en casos de discapacidad, el Certificado Único de Discapacidad (CUD). El programa busca garantizar un ingreso mensual que ayude a cubrir necesidades básicas.

El beneficio incluye a mujeres embarazadas a partir del tercer mes de gestación. Los requisitos principales son la residencia en Argentina, la inscripción de los hijos en el sistema educativo y los controles de salud al día.

Monto de la AUH de ANSES en octubre 2025

El monto de la AUH por discapacidad asciende a $402.831,11. Los beneficiarios reciben el 80% de este valor de manera mensual, equivalente a $322.264,89. El 20% restante se retiene y se libera una vez al año al presentar la Libreta AUH, que certifica el cumplimiento de los requisitos de salud y educación.

Para la AUH estándar, el monto es de $93.800,77. Las familias perciben este importe mensualmente, con el 20% retenido hasta la presentación de la Libreta AUH. Este sistema incentiva el cumplimiento de los controles médicos y la escolarización de los niños.

3 pagos extras que pueden recibir

Los pagos extras que pueden recibir los beneficiarios son:

Tarjeta Alimentar

Los montos de la Tarjeta Alimentar en octubre 2025 son:

$52.250 para familias con un hijo

$81.936 para familias con dos hijos

$108.062 para familias con tres o más hijos

Este beneficio complementa la AUH y garantiza el acceso a alimentos básicos. Los montos se depositan automáticamente en la cuenta donde se cobra la asignación.

Complemento Leche 1000 Días

El Complemento Leche 1000 Días asciende a $42.711 por hijo menor de 3 años. Este refuerzo busca mejorar la nutrición infantil durante los primeros años de vida, etapa crucial para el desarrollo.

Libreta AUH

La Libreta AUH permite liberar el 20% retenido del monto total de la asignación. Al presentar los certificados de salud, vacunación y escolaridad, las familias pueden recibir hasta $165.000 por hijo. El trámite se realiza en oficinas de ANSES o a través de la página web del organismo.