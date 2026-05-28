El beneficio que aumenta en ANSES a partir de junio 2026 y entusiasma a las familias

El organismo confirmó que el mes que viene va a haber una actualización para un complemento que va a impactar en el haber de miles de destinatarios.

La AUH por discapacidad va a tener un aumento en junio y otros beneficios que paga ANSES también.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) anunció una nueva actualización para una de las prestaciones más importantes destinadas a familias con hijos con discapacidad. A partir de junio de 2026, la Asignación Universal por Hijo (AUH) por discapacidad tendrá un incremento que también va a impactar en beneficios complementarios como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche.

La medida forma parte del sistema de movilidad mensual que usa el organismo previsional para actualizar asignaciones y prestaciones sociales de acuerdo con la inflación informada por el INDEC. En esta oportunidad , el aumento va a ser del 2,58% y llegará tanto a la prestación principal como a los extras vinculados con la alimentación y el cuidado de los niños.

ANSES confirmó que el monto bruto de la AUH por discapacidad aumentará a $471.915 durante junio de 2026. Sin embargo, como sucede con todas las asignaciones universales, el organismo retiene el 20% mensual hasta que el titular presente la Libreta AUH.

El pago directo que van a recibir las familias va a ser de $377.532 , mientras que los $94.383 restantes van a estar retenidos. Este mecanismo tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de controles para niños y adolescentes:

asistencia escolar regular

controles médicos

vacunación obligatoria

actualización sanitaria

La suma retenida puede recuperarse una vez presentada la documentación correspondiente ante ANSES.

El organismo también confirmó que continuará vigente el esquema diferencial para la denominada Zona 1, que incluye regiones patagónicas y otras localidades con condiciones climáticas y económicas especiales. En esos casos, el monto bruto de la AUH por discapacidad va a ser de $613.489, pero después de la retención va a ser de $490.791,20. Esta diferencia lo que busca es compensar el mayor costo de vida que suelen afrontar las familias que viven en regiones alejadas o con condiciones climáticas complicadas.

familias ampliadas niños

Extras que puede cobrar

Además de la asignación principal, las familias que cobran la AUH por discapacidad también pueden acceder a distintos beneficios alimentarios que se acreditan automáticamente junto con la prestación.

Uno de los principales es la Tarjeta Alimentar, destinada a reforzar el acceso a productos básicos de alimentación. Con la actualización prevista para junio de 2026, los montos van a ser los siguientes:

$72.250 para familias con un hijo

$113.299 para hogares con dos hijos

$149.425 para quienes tengan tres hijos o más

Estos importes van a ser depositados directamente en la cuenta donde las familias cobran la AUH y tampoco hay necesidad de realizar trámites adicionales. La Tarjeta Alimentar representa uno de los refuerzos más importantes para los hogares con menores ingresos, especialmente en un contexto donde los alimentos continúan registrando fuertes aumentos.

Otro adicional que también tendrá incremento será el Complemento Leche, destinado a personas gestantes y familias con niños pequeños. Desde junio de 2026, este beneficio alcanzará los $54.665 mensuales.

El programa tiene como objetivo garantizar una mejor alimentación durante los primeros años de vida y acompañar económicamente a familias en situación de vulnerabilidad social. Al igual que ocurre con la Tarjeta Alimentar, el Complemento Leche se deposita automáticamente siempre que el titular ya se encuentre incorporado al sistema.

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La combinación entre AUH, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche puede representar un ingreso mensual considerable para muchas familias argentinas. En numerosos hogares, estos beneficios suelen ser la principal fuente de ingresos destinada a cubrir:

alimentos

medicamentos

útiles escolares

transporte

tratamientos médicos

terapias especializadas

La AUH por discapacidad está destinada a familias que tengan hijos con discapacidad acreditada ante ANSES y que cumplan con los requisitos establecidos por la normativa vigente. Entre las condiciones principales se encuentran: