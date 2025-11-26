AUH con aumento y Tarjeta Alimentar: a cuánto llega la prestación en diciembre 2025 + Seguir en









ANSES continúa realizando los depósitos de noviembre y ya confirmó el cronograma que corresponde al último mes del año.

Los aumentos de la AUH para diciembre y el calendario de pagos.

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) reciben un aumento en su prestación durante diciembre y por su parte, la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) ya publicó el calendario de pagos que funcionará en el último mes del 2025.

El incremento que reciben las asignaciones, pensiones y jubilaciones, se alinea con el último índice de inflación, correspondiente a octubre, que publicó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) a inicios de noviembre. El ajuste se da en el marco de lo que se establece en la fórmula de movilidad.

auh anses.webp Quiénes acceden a la AUH de ANSES La Asignación Universal por Hijo (AUH) de ANSES está destinada a familias con hijos menores de 18 años (o sin límite de edad si tiene alguna discapacidad) que pertenezca a alguno de los siguientes grupos:

Desocupado

Trabajador no registrado o sin aportes

Trabajador de casas particulares

Monotributista social Entre los principales requisitos del adulto para solicitar la AUH se encuentran: ser argentino y vivir en el territorio argentino, o extranjero o naturalizado con residencia de al menos dos años.

ANSES billetes.webp Monto de la AUH de ANSES en diciembre 2025 En diciembre, la Asignación Universal por Hijo recibe un 2,3% de aumento, lo que significa que el valor ascenderá a $122.467 por cada menor dado de alta. No obstante, ANSES solo paga el 80% mes a mes y el porcentaje restante se acumula para su eventual liberación tras la presentación de la Libreta AUH. Por lo tanto, el valor a cobrar en diciembre será de $97.974. En el caso de la AUH por discapacidad, la prestación sube a $398.697, de los cuales se pagarán solo $318.957.

La Libreta AUH es un formulario en el que se acredita que cada menor por el que se cobra la asignación cumple con los controles de salud básicos, sigue el calendario de vacunación de forma rigurosa y asiste a la escuela regularmente. Es la única forma que tiene ANSES de verificar que cada hijo ve cubiertos sus derechos básicos. Tarjeta Alimentar: montos según cantidad de hijos Los montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES varían según la cantidad de menores que estén dados de alta en el sistema: Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062 Junto con la AUH de diciembre, se cobraría: Familias con 1 hijo AUH (80%): $97.974

Tarjeta Alimentar: $52.250 Total a cobrar: $150.224 Familias con 2 hijos AUH (80%): $97.974 × 2 = $195.948

Tarjeta Alimentar: $81.936 Total a cobrar: $277.884 Familias con 3 hijos AUH (80%): $97.974 × 3 = $293.922

Tarjeta Alimentar: $108.062 Total a cobrar: $401.984 ANSES-HIJOS.webp Cuándo cobro la AUH en diciembre ANSES ya publicó el Calendario de Pagos oficial para diciembre y los titulares de la Asignación Universal por Hijo cobrarán en este rango de fechas, según el último número del DNI: DNI terminados en 0: martes 9 de diciembre

DNI terminados en 1: miércoles 10 de diciembre

DNI terminados en 2: jueves 11 de diciembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de diciembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de diciembre

DNI terminados en 5: viernes 12 de diciembre

DNI terminados en 6: lunes 15 de diciembre

DNI terminados en 7: lunes 15 de diciembre

DNI terminados en 8: martes 16 de diciembre

DNI terminados en 9: martes 16 de diciembre

