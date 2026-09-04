Cómo estará el clima en el AMBA durante el fin de semana: frío, viento y bajas temperaturas + Agregar ámbito en









Para este viernes, se espera una jornada fresca en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, con una temperatura mínima cercana a los 7 grados y una máxima que podría ubicarse entre los 15 grados y 17 grados.

El clima en el AMBA tendrá un marcado cambio durante el fin de semana. Luego de las lluvias y la inestabilidad de los últimos días, el ingreso de una masa de aire frío provocará un descenso de las temperaturas, que se hará más evidente entre el sábado y el domingo.

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Para este viernes, se espera una jornada fresca en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, con una temperatura mínima cercana a los 7 grados y una máxima que podría ubicarse entre los 15 grados y 17 grados. Las condiciones serán mayormente estables y no se prevén precipitaciones significativas.

El escenario cambiará hacia el sábado, cuando el avance del aire frío estará acompañado por viento del sector sur y sudoeste, con ráfagas que podrían superar los 40 km/h. La combinación de bajas temperaturas y viento hará que la sensación térmica sea inferior a la temperatura registrada.

Para este viernes, se espera una jornada fresca en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, con una temperatura mínima cercana a los 7 grados y una máxima que podría ubicarse entre los 15 grados y 17 grados. ámbito. Cómo estará el tiempo el fin de semana en el AMBA El sábado será una jornada fría y ventosa en el Área Metropolitana de Buenos Aires. En la Ciudad, la temperatura mínima rondará los 5 grados, mientras que la máxima alcanzaría apenas los 12 grados.

El viento será uno de los principales protagonistas de la jornada, especialmente durante la segunda mitad del día. Además, podrían registrarse chaparrones aislados, aunque la probabilidad de lluvias será baja y no se esperan acumulados importantes.

Por este motivo, el descenso térmico será el fenómeno más destacado del fin de semana, con un ambiente que se sentirá especialmente frío durante las primeras horas del día y hacia la tarde. Por su parte, el domingo podría marcar el punto más frío del fin de semana en el AMBA. En la Ciudad de Buenos Aires, las temperaturas mínimas podrían ubicarse cerca de los 2 grados, mientras que la máxima rondaría los 11 grados. La presencia de viento del sur podría llevar la sensación térmica cerca de los 0 grados durante las primeras horas de la mañana. En sectores del conurbano y zonas suburbanas más abiertas, las temperaturas podrían ser incluso inferiores. Además, las condiciones meteorológicas podrían favorecer la formación de heladas y escarcha en algunos sectores del conurbano bonaerense, principalmente durante la madrugada y las primeras horas del domingo.

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