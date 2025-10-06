Subte: cierra por tres meses una estación de la línea A por obras de renovación integral







SBASE suspende el servicio en la estación Río de Janeiro por aproximadamente 90 días para renovar infraestructura, accesibilidad y seguridad.

Las obras incluyen impermeabilización, reparación de juntas, recambio de pisos y pintura general de la estación.

La estación Río de Janeiro, de la Línea A del subte porteño, suspende su funcionamiento temporalmente desde hoy para avanzar con obras de renovación integral. Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE) informó que los trabajos se extenderán por unos tres meses y buscan actualizar la infraestructura, mejorar la seguridad y elevar la calidad del servicio para los pasajeros.

Las intervenciones contemplan impermeabilización mediante inyección, reparación de juntas y aplicación de productos especiales para prolongar la vida útil de los materiales. Además, se realizará la pintura general de los espacios y el recambio completo de los pisos, con el objetivo de ofrecer un entorno más seguro y cómodo para los usuarios de la estación.

El-Subte-vuelve-a-extender-su-horario-y-el-lunes-cierra-la-estacion-Rio-de-Janeiro-por-obras (1) La estación Río de Janeiro de la Línea A del suspende su servicio temporalmente por trabajos de modernización integral.

Mejora de accesibilidad y señalización en el subte porteño El proyecto incluye la instalación de luminarias LED de bajo consumo, actualización de señalética y la incorporación de señalización braille en pasamanos y accesos. También se prevé la colocación de nuevo mobiliario en andenes, como bancos, cestos de residuos y apoyos isquiáticos, buscando garantizar mayor comodidad y accesibilidad para todas las personas.

Las mejoras alcanzarán los accesos, galerías de escaleras pedestres y mecánicas, ascensores y andenes. Este cierre se suma a otros trabajos en la red: Carlos Gardel y Uruguay (Línea B), Plaza Italia y Agüero (Línea D), y próximos proyectos en Loria, Piedras y Congreso (Línea A); Malabia (Línea B) y Tribunales (Línea D).

Subte Lineas Subterráneos Emova Se instalarán luminarias LED, señalética actualizada y señalización braille para mejorar la experiencia de los usuarios. Mariano Fuchila Hasta el momento, SBASE concluyó la remodelación de once estaciones de subte y trece paradores del Premetro. Además, están abiertas convocatorias para renovar otras estaciones como Medrano, Ángel Gallardo, Lavalle, Independencia, General Urquiza y Entre Ríos, dentro de un plan integral que busca actualizar toda la red subterránea de Buenos Aires. El fin de semana, la Línea D funcionó con horario extendido La línea D de subte extendió su durante el fin de semana, tanto el sábado por el show de Kendrick Lamar que se realizó en el Monumental, como el domingo 5 de octubre, por el recital de Airbag en el estadio de River. Hubo servicios especiales con paradas estratégicas para facilitar la vuelta a casa. El último tren de la línea D salió a la 1 de la madrugada del lunes desde la cabecera Congreso de Tucumán. El objetivo fue facilitar la la desconcentración de los y las fans de la banda una vez terminado el show.

