En el marco del Plan de Renovación Integral de Estaciones, Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE) anunció que la estación Plaza Italia de la Línea D del subte cerrará al público a partir del lunes 11 de agosto. Se estima que los trabajos se extenderán por aproximadamente tres meses, durante los cuales se realizarán mejoras estructurales, estéticas y funcionales.
Cierran tres meses una estación clave del subte para refaccionar
Se trata de Plaza Italia, de la línea D. La estación será renovada completamente en el marco del Plan Integral de Modernización. Restaurarán murales, mejorarán la accesibilidad y se renovará la iluminación.
Las obras incluyen:
Pintura general e impermeabilización con productos de última generación
Nuevo revestimiento metálico de paredes y cielorrasos en material aluzinc
Recambio de pisos y revestimiento granítico de escaleras
Nuevas luces LED, para mejorar la iluminación y reducir el consumo energético
Renovación completa de la señalética, con inclusión de señalización braille
Nuevo mobiliario: bancos, cestos y apoyos isquiáticos en los andenes
La intervención alcanzará todos los espacios de la estación: accesos, galerías de escaleras, vestíbulos y andenes, con el objetivo de mejorar la circulación, el confort y la seguridad de los usuarios.
Patrimonio histórico: restauran murales y mayólicas
Además de las mejoras funcionales, el proyecto contempla la restauración de los ocho murales ubicados en vestíbulos y andenes, así como la puesta en valor de las mayólicas históricas de la estación. Estas tareas están a cargo de restauradores profesionales, en línea con los criterios de preservación del patrimonio cultural del subte porteño.
Qué estaciones ya se renovaron y cuáles siguen
Plaza Italia se suma a una serie de estaciones ya intervenidas en los últimos meses. En la Línea D, ya se modernizaron Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo. En total, ya se pusieron en valor 11 estaciones, entre ellas:
Línea A: Castro Barros, Lima y Acoyte
Línea B: Pueyrredón y Pasteur-AMIA
Línea C: San Martín
Línea E: Jujuy
Además, se renovaron 13 paradores del Premetro y están previstas nuevas obras en Loria, Río de Janeiro, Piedras y Congreso (Línea A); Uruguay, Gardel y Malabia (Línea B); Tribunales y Agüero (Línea D). También se lanzaron licitaciones para estaciones como Medrano y Ángel Gallardo (Línea B), Lavalle e Independencia (Línea C), y General Urquiza y Entre Ríos (Línea E).
