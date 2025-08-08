Cierran tres meses una estación clave del subte para refaccionar







Se trata de Plaza Italia, de la línea D. La estación será renovada completamente en el marco del Plan Integral de Modernización. Restaurarán murales, mejorarán la accesibilidad y se renovará la iluminación.

La estación Plaza Italia cerrará este lunes por tres meses. Habrá mejoras en pisos, luces, señalización, accesibilidad y restauración de murales.

En el marco del Plan de Renovación Integral de Estaciones, Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE) anunció que la estación Plaza Italia de la Línea D del subte cerrará al público a partir del lunes 11 de agosto. Se estima que los trabajos se extenderán por aproximadamente tres meses, durante los cuales se realizarán mejoras estructurales, estéticas y funcionales.

Las obras incluyen:

Pintura general e impermeabilización con productos de última generación

Nuevo revestimiento metálico de paredes y cielorrasos en material aluzinc

Recambio de pisos y revestimiento granítico de escaleras

Nuevas luces LED , para mejorar la iluminación y reducir el consumo energético

Renovación completa de la señalética, con inclusión de señalización braille

Nuevo mobiliario: bancos, cestos y apoyos isquiáticos en los andenes

La intervención alcanzará todos los espacios de la estación: accesos, galerías de escaleras, vestíbulos y andenes, con el objetivo de mejorar la circulación, el confort y la seguridad de los usuarios.

Patrimonio histórico: restauran murales y mayólicas Además de las mejoras funcionales, el proyecto contempla la restauración de los ocho murales ubicados en vestíbulos y andenes, así como la puesta en valor de las mayólicas históricas de la estación. Estas tareas están a cargo de restauradores profesionales, en línea con los criterios de preservación del patrimonio cultural del subte porteño.

Qué estaciones ya se renovaron y cuáles siguen Plaza Italia se suma a una serie de estaciones ya intervenidas en los últimos meses. En la Línea D, ya se modernizaron Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo. En total, ya se pusieron en valor 11 estaciones, entre ellas: Línea A : Castro Barros, Lima y Acoyte

Línea B : Pueyrredón y Pasteur-AMIA

Línea C : San Martín

Línea E: Jujuy Además, se renovaron 13 paradores del Premetro y están previstas nuevas obras en Loria, Río de Janeiro, Piedras y Congreso (Línea A); Uruguay, Gardel y Malabia (Línea B); Tribunales y Agüero (Línea D). También se lanzaron licitaciones para estaciones como Medrano y Ángel Gallardo (Línea B), Lavalle e Independencia (Línea C), y General Urquiza y Entre Ríos (Línea E).

