Hidrovía: comenzó la gestión privada con baja del peaje, nuevas obras y cuestionamientos al proceso + Agregar ámbito en









El Gobierno anunció el inicio formal de la nueva concesión de la Vía Navegable Troncal. El proceso licitatorio había quedado bajo sospecha por denuncias de direccionamiento y por la inusual fijación de un precio mínimo para el peaje.

El Gobierno anunció este jueves el inicio formal de la gestión privada de la Vía Navegable Troncal (VNT), con una reducción inmediata del peaje en la hidrovía y la puesta en marcha de los plazos previstos para un programa de obras de profundización, mantenimiento y modernización tecnológica.

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Según informó oficialmente la administración de Javier Milei, la tarifa del peaje pasará de u$s4,30 a u$s3,80, mientras que el concesionario deberá avanzar con inversiones destinadas a adaptar la principal vía fluvio-marítima del comercio exterior argentino a las nuevas necesidades logísticas.

La concesión funcionará a riesgo empresario, con recupero de la inversión mediante el cobro del peaje. Durante los primeros meses se realizarán los estudios técnicos y ambientales necesarios para avanzar posteriormente con la profundización de los ríos De la Plata y Paraná.

El proyecto contempla además la incorporación de Entre Ríos a la Vía Navegable Troncal, a través de la apertura y mantenimiento del Paraná Guazú, Paraná Bravo y Pasaje Talavera. También se prevé sumar cámaras, radares y sistemas digitales para el seguimiento de caudales y mareas.

La Vía Navegable Troncal comenzó una nueva etapa de gestión con privados al frente y el desafío de avanzar con obras clave para el comercio exterior. El antecedente de las objeciones a la licitación El proceso, sin embargo, estuvo atravesado por cuestionamientos. Ámbito reveló en junio un documento elaborado por especialistas internacionales que planteó sospechas de direccionamiento, conflictos de interés y diferencias en la valoración técnica de los oferentes. Las observaciones tuvieron correlato además en presentaciones realizadas ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

Uno de los puntos más controvertidos fue la inusual inclusión de un precio mínimo base para el peaje dentro del proceso licitatorio. Según informó este medio, esa decisión fue cuestionada porque habría limitado la competencia económica entre los oferentes y generado una paridad artificial en las propuestas. Una ampliación de la denuncia presentada ante la PIA llegó a objetar la fijación de ese piso por considerar que podía afectar la propia lógica competitiva de la licitación. El Gobierno, por el contrario, sostuvo este jueves que todo el procedimiento se desarrolló con “transparencia y claridad” y destacó la participación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en las distintas etapas. También señaló que el esquema contó con el respaldo de provincias y entidades empresariales vinculadas al comercio exterior. A partir de ahora, usuarios privados y provincias participarán del Consejo de Control de la Vía Navegable, que tendrá acceso a información sobre el avance de las obras y será el ámbito institucional para discutir futuras modificaciones de la traza y del funcionamiento de la concesión.

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