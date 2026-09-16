Habilitaron el Paso Cristo Redentor las 24 horas y esperan una fuerte llegada de turistas chilenos

El principal corredor terrestre entre Mendoza y Chile retomó este miércoles su horario de verano y quedó habilitado durante todo el día para todo tipo de vehículos. La medida llegó antes de las Fiestas Patrias chilenas, una fecha en la que se espera un importante movimiento turístico hacia la Argentina.

El Paso Cristo Redentor fue habilitado durante las 24 horas.

El Paso Internacional Cristo Redentor retomó este miércoles su modalidad de funcionamiento durante las 24 horas , luego de que las autoridades de Argentina y Chile acordaran implementar nuevamente el horario de verano .

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La decisión alcanza a todo tipo de vehículos y permitió normalizar el funcionamiento del principal corredor terrestre entre Mendoza y la Región Metropolitana de Chile , después de un invierno marcado por intensas nevadas y prolongados cierres.

Durante julio y agosto, el paso permaneció inhabilitado durante 34 jornadas consecutivas debido a las condiciones meteorológicas y a las acumulaciones de nieve, que superaron los tres metros en algunos sectores críticos de la Ruta Nacional 7 .

Las condiciones registradas durante este invierno recordaron otros episodios históricos en la zona cordillerana. En el año 2000, por ejemplo, las acumulaciones superaron los seis metros de nieve en Las Cuevas .

La reapertura completa del Cristo Redentor se concretó después de intensos trabajos de despeje y de la coordinación entre organismos argentinos y chilenos para garantizar las condiciones mínimas de seguridad necesarias para circular.

El Paso Cristo Redentor había sido inhabilitado por intensas nevadas. Archivo

Con el regreso del horario de verano, el corredor quedó nuevamente operativo durante las 24 horas para vehículos particulares, colectivos y transporte de cargas.

Esperan una fuerte llegada de turistas por las Fiestas Patrias de Chile

La habilitación permanente se produjo en un momento estratégico para el turismo mendocino debido a la proximidad del 18 de septiembre, cuando Chile celebra sus Fiestas Patrias.

Para esas jornadas se espera que miles de turistas atraviesen la Cordillera de los Andes con destino a Mendoza y aprovechen diferentes propuestas gastronómicas y recreativas de la provincia.

Entre los principales atractivos aparecen las bodegas, restaurantes y parques de nieve, como Penitentes y Los Puquios.

El sector privado anticipa un crecimiento de las reservas y del consumo durante los próximos días, impulsado por los visitantes provenientes del país vecino.

La reapertura también favorece al transporte de cargas

Más allá de su importancia para el turismo, el Paso Cristo Redentor constituye uno de los principales corredores para el comercio internacional entre ambos lados de la cordillera.

La posibilidad de mantenerlo operativo durante las 24 horas permite agilizar el movimiento del transporte de cargas, mejorar los tiempos logísticos y reducir los costos derivados de las restricciones horarias.

La importancia del corredor aumentó además debido a que otros pasos internacionales, como Pehuenche y Agua Negra, permanecen cerrados.

En ese contexto, la Ruta Nacional 7 concentra buena parte de la conexión terrestre entre Mendoza y la zona central de Chile, tanto para el movimiento turístico como para el comercio internacional.

Con la reapertura durante todo el día y la cercanía de las Fiestas Patrias chilenas, las autoridades y el sector turístico se preparan ahora para un incremento significativo del tránsito fronterizo durante los próximos días.