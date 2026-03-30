Avianca inicia acciones legales contra un influencer por comportamiento disruptivo en un vuelo hacia Madrid + Seguir en









Yeferson Cossio tiene más de 12 millones de seguidores en Instagram. Según la empresa, utilizó un artefacto que generó un olor químico y puso en jaque la seguridad del vuelo.

Avianca demandará a un influencer por un incidente en un vuelo.

La aerolínea Avianca inició acciones legales contra un influencer colombiano tras un polémico incidente en la ruta Bogotá-Madrid. El creador de contenido activó un dispositivo de olor químico que, de acuerdo con el reporte oficial, comprometió la seguridad del vuelo y afectó gravemente el bienestar de quienes se encontraban a bordo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El incidente ocurrió el pasado 11 de marzo, según los detalles revelados por la aerolínea este domingo. Ante la gravedad de los hechos, Avianca decidió anular el vuelo de regreso del creador de contenido y finalizar su relación contractual, además de confirmar que llevará el caso ante la justicia.

La identidad del autor del incidente no fue confirmada oficialmente por la empresa, pero según versiones de redes sociales, se apunta directamente a Yeferson Cossio. De este modo, el influencer, que tiene 12 millones de seguidores en sus redes sociales, habría sido quien activó el dispositivo durante el trayecto.

Avianca delaró que el episodio "afectó la seguridad, comodidad, el orden y la disciplina a bordo, así como la sanidad del vuelo, luego del uso de un artefacto generador de olor químico al interior de la cabina, pese a que la aeronave corresponde a un espacio cerrado y con sistema de presurización que recircula el aire de toda la cabina".

"Avianca rechaza de manera categórica cualquier comportamiento que ponga en riesgo la seguridad de su operación y que comprometa la experiencia a bordo de los clientes y personal de servicio", añadió el comunicado.

En paralelo, la aerolínea pidió al Congreso tramitar un proyecto de ley "para endurecer las sanciones contra pasajeros disruptivos y fortalecer la protección del personal aeronáutico, incluyendo conductas que pongan en riesgo la seguridad de un vuelo o de los pasajeros y empleados". Embed #ECONOMÍA | Avianca (@avianca) dio a conocer un caso de mal comportamiento durante un vuelo en la ruta Bogotá-Madrid el pasado 11 de marzo. El involucrado sería el reconocido influencer Yeferson Cossio (@YefersonCossio), quien habría usado un artefacto que generó un olor químico… pic.twitter.com/WUwyByAu8W — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 29, 2026 La broma del influencer a bordo de un avión: el video video broma avión Video publicado por el influencer en su cuenta de Tik Tok. En el video difundido por el propio influencer en TikTok, se aprecia cómo el mal olor provenía de un dispositivo electrónico operado remotamente desde su celular. Las imágenes muestran cómo Yeferson Cossio oculta el artefacto cerca de otros viajeros y activa la emanación de los gases con solo presionar una tecla en su teléfono. Sin embargo, Cossio, el pasado 24 de marzo no mostró ningún tipo de arrepentimiento. A través de sus redes sociales expresó: "Cuando digo que tengo la conciencia tranquila no me refiero a que no hice nada, me refiero a que no me arrepiento de nada de lo que hice". A su declaración le agregó un emoji carcajada. Embed Cuando digo que tengo la conciencia tranquila no me refiero a que no hice nada, me refiero a que no me arrepiento de nada de lo que hice. — Yef (@YefersonCossio) March 24, 2026

Temas Avianca

influencer

Aerolínea

Madrid

Bogotá