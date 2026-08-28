Ofrecen hasta $10 millones de recompensa para encontrar a un joven acusado por el crimen de un policía + Agregar ámbito en









El Ministerio de Seguridad bonaerense lanzó una recompensa para quienes aporten información que permita localizar y detener a Dylan Ezequiel Santillán, quien se fugó el 20 de agosto de una unidad penitenciaria de Campana.

PBA ofrece una recompensa de $10 millones por encontrar a un sospechoso.

El Gobierno bonaerense ofreció una recompensa de entre $5 millones y $10 millones para obtener información que permita localizar y detener a Dylan Ezequiel Santillán, quien se encuentra prófugo de la Justicia tras escapar de una unidad penitenciaria de Campana.

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La medida fue dispuesta por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Resolución 2173-MSGP-2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial bonaerense. El monto final dependerá del mérito de la información aportada y será distribuido únicamente entre quienes se presenten ante las autoridades competentes.

Quién es Dylan Santillán Santillán, de 20 años, se encontraba detenido con prisión preventiva y alojado en la Unidad Penitenciaria N° 57 de Campana, de donde se fugó el pasado 20 de agosto.

El joven está imputado como coautor del homicidio del oficial de Policía Matías Nahuel Ceballos y por los delitos de robo agravado por haber sido cometido en lugar poblado y en banda y por el empleo de arma de fuego, en concurso real con homicidio agravado criminis causae por el concurso premeditado de dos o más personas.

La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 2 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús.

De acuerdo con la descripción incluida en el anexo de la resolución, Santillán es de contextura media, tiene piel olivácea, ojos marrón oscuro y cabello corto castaño oscuro. Su altura aproximada es de 1,75 metros y su último domicilio conocido figura en la localidad de Valentín Alsina, partido de Lanús. Cómo aportar información Las personas que tengan información podrán aportarla con reserva de identidad ante los Fiscales Generales de Cámara de los distintos departamentos judiciales de la provincia, ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 2 de Avellaneda-Lanús o ante la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas. La resolución establece que las autoridades deberán garantizar la confidencialidad de los datos suministrados y la identidad de quienes aporten información. El Ministerio de Seguridad también solicitó al Ministerio de Comunicación Pública la difusión masiva del ofrecimiento a nivel nacional, local y en las zonas de influencia del hecho. El contacto de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 2 figura en la resolución oficial, al igual que los datos de la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas, donde también se podrá aportar información.