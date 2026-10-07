ANSES arranca los pagos de octubre con aumento: cuánto cobran los jubilados y asignaciones

Los haberes previsionales tendrán una actualización del 1,66% y algunos beneficiarios reciben, además, un refuerzo de hasta $70.000.

El haber mínimo pasa a $435.748,51 y con el refuerzo previsional llega a $505.748,51 durante octubre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) definió el esquema de pagos de octubre , un mes que llega con una nueva actualización para los haberes previsionales y las asignaciones. El organismo también mantiene el refuerzo extraordinario destinado a determinados jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).

El nuevo período de pagos se pone en marcha durante la segunda semana del mes y avanza de acuerdo con la terminación del DN I y el tipo de prestación . El cronograma también contempla el feriado nacional del 12 de octubre , por lo que las fechas se distribuyeron para evitar acreditaciones durante esa jornada.

El calendario oficial de ANSES empieza el jueves 8 . Los primeros pagos corresponden a las Pensiones No Contributivas y a las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo. Para las jubilaciones y pensiones que cobran hasta el haber mínimo , las fechas son:

En el caso de las Pensiones No Contributivas , el esquema empieza antes y también se organiza según la terminación del documento:

DNI terminado en 0 y 1: jueves 8 de octubre

jueves 8 de octubre DNI terminado en 2 y 3: viernes 9 de octubre

viernes 9 de octubre DNI terminado en 4 y 5: martes 13 de octubre

martes 13 de octubre DNI terminado en 6 y 7: miércoles 14 de octubre

miércoles 14 de octubre DNI terminado en 8 y 9: jueves 15 de octubre

Las fechas también son diferentes para las asignaciones. La Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo empiezan a ver los pagos el 8 de octubre y avanzan hasta el 22:

DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre

DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre

viernes 9 de octubre DNI terminado en 2: martes 13 de octubre

martes 13 de octubre DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre

miércoles 14 de octubre DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre

jueves 15 de octubre DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre

viernes 16 de octubre DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre

lunes 19 de octubre DNI terminado en 7: martes 20 de octubre

martes 20 de octubre DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre

miércoles 21 de octubre DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre

Cuánto cobran los jubilados en octubre con el aumento y el bono de $70.000

El aumento de octubre es del 1,66% y lleva la jubilación mínima a $435.748,51. El incremento fue establecido a partir de la fórmula de movilidad mensual, vinculada al comportamiento de los precios. A ese haber se suma el refuerzo previsional de hasta $70.000. Quienes cobran la jubilación mínima y reciben el bono completo van a percibir $505.748,51 durante octubre.

El bono no necesariamente alcanza los $70.000 en todos los casos. Para beneficiarios que tienen ingresos superiores al haber mínimo, el refuerzo se calcula de manera que el ingreso previsional se mantenga dentro del límite previsto de $505.748,51.

La medida también contempla a titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a beneficiarios de Pensiones No Contributivas. En esos casos, el bono se suma al nuevo valor de la prestación.

Nuevos montos para la PUAM, PNC y la Prestación Básica Universal

La actualización también modifica los valores de las prestaciones previsionales que no corresponden directamente a una jubilación ordinaria.

Entre ellas encontramos la PUAM, las PNC y la Prestación Básica Universal. La PUAM queda en $348.598,81 desde octubre. Si el beneficiario recibe el refuerzo completo de $70.000, el ingreso mensual llega a $418.598,81.

Las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez equivalen al 70% del haber mínimo. Con la actualización de octubre, el monto base queda en $305.023,96. Al sumar el bono completo, el ingreso alcanza $375.023,96. En el caso de la PNC para madres de siete hijos o más, el haber es de $505.748,51 con bono. Finalmente, la Prestación Básica Universal (PBU) queda establecida en $199.335,05.