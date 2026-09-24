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24 de septiembre 2026 - 11:17

"No tengo comida ni techo": el último audio de Nicolás Merlano, el argentino desaparecido hace tremes meses en Italia

El hombre de 42 años habló con su hermana a fines de junio y le dio detalles de cómo fueron sus últimos días comunicado. Entre sus carencias, no contaba con dinero y tenía que volver a España para partir desde allí a la Argentina.

Nicolás durmió dos días en la calle antes de perder contacto con su familia.

Nicolás durmió dos días en la calle antes de perder contacto con su familia.

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En las últimas horas, se conoció un audio de Nicolás Merlano, el argentino de 42 años desaparecido hace tres meses en Italia tras sufrir un robo. El hombre le había mandado un audio a su hermana contando lo que había pasado y ese mensaje fue la última comunicación que tuvo con su familia.

Merlano llegó en mayo a Europa y antes de desaparecer pasó por otros países como España y Bélgica. A partir del caso, rige una alerta de Interpol luego de que su familia hiciera la denuncia.
“Nos contó que le habían robado su mochila con dinero para el viaje y un hombre de nacionalidad francesa le ofreció trabajo”, relató su hermana Daniela. Nicolás tenía previsto regresar a la Argentina el 28 de agosto, cuando vencía su estadía como turista.

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El último audio que mandó el argentino de 42 años desaparecido hace tres meses en Italia: "No tengo comida ni techo"

“Hola Dani, yo me volvería si es por mi. Pero, ¿sabés cuánto tengo? cinco centavos de euro en el bolsillo y $12.000″, comenzó diciendo Nicolás en el audio al que tuvo acceso Telenoche. También agregó que debía llegar a Madrid, donde tenía su pasaje de vuelta, y detalló: "La multa por adelantar el pasaje me la van a cobrar y con u$s100 no voy a poder pagarlo”.

El hombre también le contó a Daniela que “no tengo comida, no tengo techo" y cerró con que iba a averiguar en el consulado, aunque no sabía como llegar, según el audio que envió el 27 de junio. Su hermana relató que él le contestó un mensaje de Instagram a una amiga, donde le aseguró que había arreglado con ellos para volver. Sin embargo, la familia nunca tuvo respuesta y desde ese momento no pudieron contactarlo.

"La multa por adelantar el pasaje me la van a cobrar y con u$s100 no voy a poder pagarlo”, le dijo Nicolás a su hermana.

“Estaba en una situación de vulnerabilidad porque le habían robado su dinero para el viaje. Había dormido dos noches en la calle y nos contó que un señor parisino se le acercó y le ofreció trabajo. Pero no nos dijo exactamente en qué playa estaba. Algo pasó y la desesperación es cada vez mayor porque pasó mucho tiempo”, expresó Daniela.

Luego de varios días en que el celular figurara como apagado, la familia Merlano habló con Cancillería para “avisar de esta situación con la preocupación de que venían comunicándose con él con frecuencia”.

Buscan en Italia a Nicolás Merlano, un argentino de 42 años que desapareció hace 3 meses luego de sufrir un robo

Un argentino identificado como Nicolás Merlano (42) es buscado intensamente luego de desaparecer en Italia hace tres meses, tras sufrir un rubo. Viajó a Europa como turista, donde recorrió varios países, y su familia perdió el contacto con él a fines de junio. Hay alerta de Interpol.

Merlano llegó en mayo y pasó por España, Francia y Bélgica antes de llegar a Italia. La familia realizó una denuncia y se activó una alerta internacional de Interpol. Su hermana Daniela aseguró que la última comunicación que tuvo con la familia fue el 27 de junio, a través de WhatsApp, según TN y en ese momento Nicolás le contó que le habían robado la mochila donde llevaba pertenencias.

“Nos contó que le habían robado su mochila con dinero para el viaje y un hombre de nacionalidad francesa le ofreció trabajo”, relató Daniela. Nicolás tenía previsto regresar a la Argentina el 28 de agosto, cuando vencía su estadía como turista.

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