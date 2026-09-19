Bono de ANSES para jubilados: quiénes cobran los refuerzos de $60.000 y $50.000

El adicional se paga junto con los haberes de septiembre y alcanza a jubilaciones, PUAM y ciertas pensiones no contributivas.

El refuerzo se paga junto con los haberes de septiembre y alcanza a jubilaciones, PUAM y determinadas pensiones no contributivas.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) paga en septiembre de 2026 un bono extraordinario de hasta $70.000 para jubilados, pensionados y titulares de determinadas prestaciones previsionales. El refuerzo se liquida junto con el haber mensual y cambia según el monto que cobra cada beneficiario.

El Gobierno oficializó el pago mediante el Decreto 824/2026 , que establece un monto máximo de $70.000 para quienes se encuentren dentro de los parámetros. El beneficio alcanza a prestaciones contributivas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y ciertas Pensiones No Contributivas (PNC).

Para septiembre, ANSES fijó el haber mínimo previsional en $428.633,20 . Por lo tanto, quienes cobran ese importe o una suma inferior reciben el bono completo , mientras que quienes superan la mínima obtienen un adicional que permite alcanzar el tope de ingresos.

El Decreto 824/2026 establece que el refuerzo corresponde a los titulares de prestaciones contributivas previsionales que están a cargo de ANSES. Esto incluye jubilaciones otorgadas bajo la Ley 24.241, regímenes nacionales anteriores, determinados regímenes especiales y prestaciones correspondientes a ex cajas provinciales y municipales transferidas a la Nación.

También están contemplados los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y quienes cobran Pensiones No Contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y otras PNC y pensiones graciables cuyo pago está a cargo del organismo previsional. Uno de los requisitos centrales es que el beneficio se encuentre vigente durante septiembre , que es el mensual correspondiente al pago del refuerzo. El bono se liquida por titular.

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Cuánto te corresponde según tus ingresos mensuales

El cálculo parte del haber mínimo de $428.633,20. Los jubilados y pensionados que cobran ese monto o menos reciben el bono máximo de $70.000. Por ejemplo, una persona que cobra exactamente $428.633,20 suma los $70.000 y alcanza un ingreso total de $498.633,20 durante septiembre.

Para quienes tienen un haber superior a la mínima, el refuerzo disminuye. El decreto establece que el monto es equivalente a la suma necesaria para alcanzar el tope que surge de agregar los $70.000 al haber mínimo. En septiembre, ese límite es de $498.633,20.

Por ende, un jubilado que cobra $438.633,20 recibe un bono de $60.000 y llega a $498.633,20. Si el haber mensual es de $448.633,20, el adicional es de $50.000. Quien cobra $458.633,20 recibe $40.000, con un haber de $468.633,20, el refuerzo es de $30.000, y si percibe $478.633,20, obtiene $20.000.

Cuando el ingreso previsional llega a $498.633,20, ya no corresponde un refuerzo adicional porque se alcanzó el límite. La normativa toma en cuenta la suma de todas las prestaciones vigentes del titular para determinar el monto.

Grupos de beneficiarios incluidos en el refuerzo de haberes

Además de las jubilaciones y pensiones contributivas, el bono alcanza a quienes reciben la PUAM. Para septiembre, esta prestación quedó en $342.906,56, equivalente al 80% del haber mínimo previsional. Como ese monto se encuentra por debajo de la jubilación mínima, sus titulares quedan comprendidos dentro del grupo que recibe el refuerzo máximo. Entonces, una persona que cobra la PUAM suma $70.000 y alcanza un total de $412.906,56 en septiembre.

También están incluidas las Pensiones No Contributivas contempladas expresamente por el decreto. Entre ellas tenemos las prestaciones por vejez, invalidez y para madres de siete hijos o más, además de otras pensiones no contributivas y pensiones graciables cuyo pago está a cargo de ANSES. La diferencia entre cada prestación hace que el monto final pueda variar. En todos los casos, el cálculo se realiza según los ingresos previsionales vigentes del titular y los límites establecidos para septiembre.