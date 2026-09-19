El urgente mensaje de ANSES a todas las personas que cobran una prestación

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) volvió a advertir a los beneficiarios sobre intentos de fraude en los que terceros se hacen pasar por el organismo. El eje de la advertencia es que ANSES nunca solicita datos personales, claves ni información bancaria confidencial por teléfono, correo electrónico, redes sociales o aplicaciones de mensajería.

La advertencia alcanza a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones y otros programas que puedan recibir comunicaciones relacionadas con sus trámites. El organismo también recordó que todas sus gestiones son gratuitas y que no hace falta recurrir a gestores o intermediarios para gestionarlas.

Uno de los puntos centrales del aviso es que ningún contacto que diga representar a ANSES debe pedir información confidencial para supuestamente habilitar un pago, actualizar datos o solucionar un problema con una prestación. El organismo especificó que no solicita claves de homebanking, información bancaria confidencial ni otros datos personales mediante llamadas, correos electrónicos, redes sociales o mensajes .

La advertencia también alcanza a publicaciones que circulan en redes fuera del perfil oficial de ANSES y que llevan a formularios desconocidos . Si una página, mensaje o publicación promete un supuesto beneficio y deriva a un enlace que solicita información sensible, la recomendación oficial es no completar esos datos.

Hay una diferencia importante entre actualizar información dentro de un trámite oficial y entregar datos ante un contacto inesperado o desconocido. ANSES cuenta con sistemas propios para completar gestiones y consultas .

Canales oficiales de comunicación de ANSES

Para evitar comunicaciones falsas, ANSES dispone de canales propios para realizar consultas y trámites. Entre ellos se encuentran mi ANSES, la aplicación mi ANSES, Atención Virtual, la línea telefónica 130 y las oficinas presenciales. La plataforma mi ANSES permite realizar trámites y consultas desde una computadora, teléfono o tablet, mientras que Atención Virtual permite gestionar trámites con asistencia de un operador sin ir a una oficina.

La línea 130 también funciona como canal de atención. ANSES informa que permite hacer trámites y consultas durante las 24 horas, mientras que la atención personalizada por teléfono está disponible de lunes a viernes de 8 a 20. Para quienes necesitan atención presencial, el organismo cuenta con oficinas distribuidas en distintas localidades del país. En su página oficial se puede consultar cuál es la ubicación más cercana y la modalidad según el trámite.

ANSES

Cómo denunciar un intento de estafa

Si una persona recibe un mensaje o una llamada en nombre de ANSES en la que le solicitan datos personales o bancarios, el organismo habilita canales puntuales para hacer una denuncia. No es necesario responder al contacto sospechoso para comprobar si es verdadero.

La denuncia puede realizarse desde mi ANSES, ingresando en la sección Denuncias y Reclamos y seleccionando la opción para hacer una denuncia. También puede presentarse personalmente en una oficina de ANSES o por teléfono a través de la línea 130. ANSES también permite presentar denuncias por escrito en su sede de Paseo Colón 329, quinto piso, en la Ciudad de Buenos Aires.

El organismo aclara que las denuncias pueden presentarse ante situaciones en las que una persona haya sido víctima de una maniobra o cuando conozca un intento de este tipo. Además de denunciar, ante un contacto sospechoso es importante no continuar la conversación ni proporcionar información que pueda utilizarse para ingresar a una cuenta. Las claves bancarias, códigos de seguridad y datos de acceso no deben compartirse con terceros.