Bono especial de ANSES de $50.000: qué se sabe hasta ahora

pesos 2022 plata dinero.jpeg

¿Cuánto pagará el bono especial de ANSES?

Dado que la medida está en elaboración aún se desconoce el monto que se pagará.

Una versión aún no confirmada indica que serían tres pagos de $16.500, con lo que el total estaría cerca de los $50.000.

¿Quiénes cobrarán el bono especial de ANSES?

La medida que elabora el Gobierno para el pago de un bono especial apunta a al menos 2 millones de personas en situación de vulnerabilidad.

La idea es asistir al universo de trabajadores de la Economía Popular que hoy no está incluido en los programas sociales. Se trata de personas que están en la informalidad, sin hijos (no cobran AUH ni Tarjeta Alimentar) y no ingresaron al Potenciar Trabajo.

¿Cuándo se pagará el bono especial de ANSES?

La intención del Gobierno es que el bono especial de ANSES se pague a partir del mes de octubre.

