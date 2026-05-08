Encontraron 400 kilos de monedas en las Cataratas del Iguazú: por qué estaban ahí y por qué es peligroso

Durante el operativo de limpieza también se retiraron botellas de plástico, pilas, tapas y pequeños dispositivos electrónicos acumulados entre las piedras.

Los especialistas alertaron que los metales oxidados alteran la calidad del agua.

Encontraron 400 kilos de monedas en las Cataratas del Iguazú durante un operativo especial de limpieza realizado tras la histórica baja del caudal del río.

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El hallazgo ocurrió en sectores del lado brasileño del Parque Nacional Iguazú, donde brigadistas y operarios pudieron acceder a zonas normalmente cubiertas por el agua debido a que el flujo descendió a unos 500.000 litros por segundo , muy por debajo del promedio habitual.

“Desafortunadamente, las personas vienen aquí, en vez de disfrutar de todo el paisaje y vivir el momento, terminan teniendo la superstición de que si arrojan una moneda y piden un deseo, éste se cumplirá. Esto causa un impacto ambiental bastante grave porque las monedas pueden oxidarse, contaminar el agua, además de la propia contaminación del río. Algún animal puede consumir esto pensando que es alimento ", detalló uno de los operarios.

Durante el procedimiento, también retiraron botellas, plásticos, pilas y dispositivos electrónicos acumulados entre las piedras.

El ritual con monedas en las Cataratas del Iguazú

Arrojar monedas al agua es una costumbre extendida en distintos puntos turísticos del mundo y las Cataratas del Iguazú no son la excepción.

La práctica suele realizarse en miradores, pasarelas o sectores cercanos a las caídas de agua. Algunas personas lanzan los objetos mientras piden salud, trabajo o prosperidad, siguiendo una tradición que también existe en fuentes, monumentos y lagos.

Con el paso de los años, esa costumbre derivó en una enorme acumulación de metales en el fondo del río Iguazú. El reciente operativo juntó casi 400 kilos de monedas que quedaron atrapados entre piedras y sedimentos. Muchas de ellas presentaban signos de corrosión producto de la exposición constante al agua y la humedad.

“Regularmente es necesario realizar la limpieza por la práctica de algunos visitantes y monitorear los comportamientos repetidos. Las monedas son dañinas para la naturaleza y conservación de nuestro Patrimonio Natural Mundial”, indicaron desde "Urbia+Cataratas", empresa a cargo de la tarea.

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“Es maravilloso. Porque así se salvan los animalitos. Y también vi muchas botellas, mucha basura. Esto puede hacer daño a los animales y también a todos”, relató una joven al canal "RIC".

Las autoridades remarcaron que arrojar objetos está expresamente prohibido por las normas vigentes en el Parque Nacional Iguazú.

Las monedas recuperadas serán clasificadas para definir qué puede hacerse con ellas. Aquellas que todavía se encuentren en condiciones serán destinadas a proyectos ambientales, con foco en educación ambiental y plantación de árboles, en cooperación con el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio).

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Por qué es peligroso para el ecosistema

Aunque muchas personas consideran que arrojar monedas al agua es un gesto inofensivo, los especialistas ambientales advierten que esta práctica puede generar daños en el ecosistema de las Cataratas del Iguazú.

El principal problema está relacionado con los materiales que componen las monedas. Al permanecer sumergidos durante mucho tiempo, los metales comienzan a oxidarse y liberan sustancias contaminantes que alteran la calidad del agua.

Ese proceso afecta directamente a las especies que habitan el río y modifica el equilibrio natural del ambiente.

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Además, existe otro riesgo importante: varios animales acuáticos pueden confundirlas e ingerirlas accidentalmente. Esto puede provocar lesiones internas, problemas digestivos e incluso la muerte de peces y otras especies presentes en el área protegida.

Durante el operativo de limpieza también se retiraron botellas, tapas y pequeños dispositivos electrónicos.

Las pilas, por ejemplo, pueden liberar metales pesados y sustancias tóxicas altamente peligrosas para el ambiente. A eso se suma la presencia de plásticos, que tardan décadas en degradarse y afectan a distintas especies .

Las Cataratas del Iguazú forman parte de una de las reservas de biodiversidad más importantes de Sudamérica. El parque alberga cientos de especies de aves, peces, reptiles, mamíferos y vegetación nativa que dependen del equilibrio natural del río y la selva misionera.