Brutal choque en José C. Paz: dieron de alta a dos de los niños del matrimonio muerto en el accidente

Los niños de 7 y 11 años recibieron el alta médica tras días de internación. Su hermana mayor sigue en el Garrahan con pronóstico reservado.

Dos de los hermanos que sobrevivieron al brutal choque en José C. Paz fueron dados de alta del Hospital Mercante. Los menores, de 7 y 11 años, permanecían internados desde el siniestro, donde murieron sus padres, Renzo y Eliana.

Ambos habían recibido atención médica y psicológica tras el impacto. Aunque los profesionales recomendaban continuar algunos días más en el centro de salud, los familiares resolvieron que los chicos sigan su recuperación en su hogar , rodeados de contención.

Sin embargo, la mayor de los tres hermanos , de 14 años, continúa internada en el Hospital Garrahan con pronóstico reservado. La adolescente recuperó la consciencia anoche, pero poco después los médicos decidieron volver a sedarla.

Una cámara de seguridad captó el momento exacto del impacto entre la Amarok y el Renault 12 en José C. Paz.

Esta mañana, los restos de Renzo y Eliana, los padres de los menores, serán velados en medio de una profunda conmoción en la comunidad paceña.

El siniestro ocurrió el viernes alrededor de las 23:30 en la intersección de la Ruta 197 y Mendoza , a pocos metros de una plaza con juegos infantiles. Según testigos y un video de cámaras de seguridad, la pick-up negra embistió al Renault 12 familiar a una velocidad estimada en 160km/h.Renzo Benítez y Eliana Martínez, padres de los tres menores, fallecieron inmediatamente tras el choque.

Los niños, de 7, 11 y 14 años, quedaron atrapados dentro del vehículo y fueron rescatados por los Bomberos. Debido a las graves lesiones, fueron trasladados a hospitales cercanos y luego derivados al Gutiérrez y al Garrahan, donde ya fueron dados de alta. La mayor, de 14 años, permanece internada.

José c. Paz choque El video del choque. X: @mauroszeta

El impacto fue tan violento que Renzo salió despedido del vehículo, que quedó totalmente destruido. La camioneta terminó incrustada, y aunque Carballo fue asistido en el lugar, no sufrió heridas graves.

El conductor fue identificado como Michael Carballo. El test de alcoholemia realizado en el lugar habría arrojado 3,01 gramos de alcohol en sangre, una cifra que superaría el límite máximo establecido por la Ley de Alcohol Cero en la provincia de Buenos Aires.

Quién es Michael "Micha" Carballo, el detenido por el brutal choque en José C. Paz que mató a un matrimonio

Michael “Micha” Carballo, de 23 años, fue identificado como el conductor de la Amarok negra que, en la noche del viernes, impactó de lleno contra un Renault 12 en la Ruta 197, a la altura de José C. Paz. A raíz del choque, murió una pareja (Renzo Benítez (37) y su esposa, Eliana Ramírez (31), dejando a sus tres hijos internados, uno de ellos en estado crítico.

Según se pudo saber, Carballo es hijo del dueño del boliche Tornado, uno de los más conocidos de la zona. Además, en sus redes sociales ostentaba su lujosa vida.

michael carballo choque en josé c paz En Instagram, Michael Carballo posa junto a vehículos y expone una vida de lujos.

Carballo fue detenido poco después del siniestro, sin sufrir heridas de gravedad. El test de alcoholemia realizado en el lugar habría arrojado 3,01 gramos de alcohol en sangre, una cifra que superaría ampliamente el límite permitido en la provincia de Buenos Aires, donde rige la Ley de Alcohol Cero.

En sus redes sociales, Carballo muestra una vida de lujos. Pileta, boliches, cuatriciclos, viajes, amigos, y hasta muestra en diversas imágenes la camioneta Volkswagen Amarok V6 negra, la cual quedó destruida por el impacto con el Renault 12 en el que iba la familia.