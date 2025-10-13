Brutal: un hombre atropelló a varias personas en el centro de Córdoba y dejó siete heridos







El hecho dejó al menos siete heridos y se dio en la intersección de Av. General Paz y 9 de julio

Un hombre atropelló a siete personas luego de perder el control de su vehículo Policía de Cordoba

Un hombre perdió el control de su vehículo en el centro de la capital de Córdoba y atropello a siete personas: cuatro de ellos, tres mujeres y un hombre, debieron ser rápidamente trasladados a centros de atención especial, mientras que otros tres recibieron los primeros auxilios en el lugar. Según informó la Policía de Córdoba, el atropelló ocurrió en la intersección de Av. General Paz y 9 de julio.

Uno de los heridos tuvo que ser trasladado bajo código rojo al Hospital de Urgencias de Córdoba, mientras que otras dos personas fueron llevadas al mismo centro con un código amarillo. Por otro lado, el cuarto de los heridos fue llevado a una institución privada, según informó La Voz.

En cuanto al conductor, se sabe que fue trasladado a la Comisaría 1ª “para su resguardo físico”. Se esperan los trámites pertinentes para que la fiscalía para definir su situación legal. De acuerdo a los medios locales, al momento el conductor manifestó que “no tenía idea de lo que había pasado” y que se lo notaba “muy perdido".

Además de las siete personas heridas, el hombre que chocó y arrolló arriba de su Ford Fiesta, también pasó por arriba a una motocicleta y un contenedor de basura. Una cámara de seguridad registró el momento en el que el accidente ocurrió.

El video en el que un hombre chocó y atropelló en el centro de Córdoba este lunes

Según testigos y el propio material fílmico, “Venía a una velocidad muy alta” y paso un semáforo en rojo, embistiendo en primer lugar a una moto que llevaba a dos personas. Luego, el auto perdió el control total e impactó contra un contenedor de basura en la vereda, arrastrando consigo a más personas. Algunos testigos declararon a la prensa que el conductor habría recorrido varios metros “arrastrando a un motociclista”, mientras que en su trayectoria también golpeó a peatones que transitaban por la zona.



