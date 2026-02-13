Buenos Aires modificó la fórmula del canon por uso del agua y aplicará un esquema más progresivo para grandes usuarios

El Decreto 3233 actualiza el cálculo que realiza la Autoridad del Agua. La medida alcanza a usuarios no domiciliarios con fines productivos y excluye a los hogares particulares.

El Gobierno bonaerense modificó la fórmula de cálculo del canon por uso y explotación del agua en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de aplicar criterios “más transparentes, equitativos y sostenibles” en la gestión del recurso.

La medida fue oficializada este viernes mediante el Decreto 3233/25 , publicado en el Boletín Oficial del distrito, y establece una actualización del esquema que administra la Autoridad del Agua (ADA) .

Según se informó, la modificación alcanza exclusivamente a usuarios no domiciliarios que explotan el recurso con fines productivos o en desarrollos urbanísticos privados, mientras que los hogares particulares quedan expresamente excluidos .

La actualización incorpora una estructura tarifaria basada en múltiples variables técnicas y ambientales, entre ellas: caudal declarado; fuente de extracción (superficial o subterránea); factor de retorno del agua al sistema; magnitud del emprendimiento; tipo de usuario; y disponibilidad hídrica regional.

De esta manera, el valor del metro cúbico dejará de responder a criterios uniformes y pasará a reflejar la escala del uso y el impacto real sobre el recurso , con mayor incidencia sobre los grandes usuarios.

El esquema contempla, por ejemplo, que quienes extraigan mayores volúmenes enfrenten costos marginales crecientes, lo que apunta a incentivar el reúso, el tratamiento y la eficiencia hídrica. También prevé cargas diferenciadas según la vulnerabilidad de la fuente -con especial atención sobre acuíferos- y beneficios para quienes instalen medidores de caudal.

Además, los usuarios que reintegren un mayor porcentaje de agua al medio sin alterar significativamente su calidad afrontarán una carga menor.

Diferenciación por actividad

El decreto introduce coeficientes según tipo de actividad: industrias, comercios y servicios, energéticas, mineras, productores agropecuarios, desarrollos urbanísticos privados y prestadoras del servicio de agua.

En ese marco, se prevén coeficientes más adecuados para actividades vinculadas a la provisión de agua para consumo humano, y mayores cargas sobre usos considerados suntuosos o de mayor impacto ambiental.

Los recursos generados por el canon se destinan al sostenimiento de las tareas de medición, planificación, monitoreo y control que realiza la ADA, consideradas claves para garantizar la disponibilidad y calidad del agua a largo plazo.

Desde el Ejecutivo señalaron que la implementación será gradual, con el fin de permitir que los distintos sectores productivos se adapten progresivamente al nuevo esquema.

La actualización se enmarca en la política provincial de uso racional del agua y se apoya en la Constitución Nacional, la Constitución bonaerense y el Código de Aguas (Ley 12.257).

Según se detalló, el nuevo modelo busca evitar esquemas uniformes y regresivos; internalizar el costo ambiental del uso del recurso; incentivar la reducción de impactos mediante mejoras en procesos productivos; y generar señales de precio que promuevan eficiencia y sostenibilidad.

En términos de gobernanza, el decreto apunta a fortalecer la gestión integrada del recurso hídrico y consolidar un instrumento económico que formalice el valor del agua como bien escaso, alineado con criterios de sustentabilidad a nivel local y regional.

Con este cambio, la Provincia avanza hacia un sistema de cobro diferenciado que reconoce la heterogeneidad productiva y territorial, en un contexto de creciente presión sobre las fuentes hídricas.