Prohíben el ingreso a las canchas a 31 hinchas de Belgrano tras incidentes en la final del Torneo Femenino + Seguir en









El Ministerio de Seguridad Nacional aplicó una restricción administrativa por cuatro años en todo el país luego de una pelea entre facciones durante el partido entre Belgrano y Racing en Córdoba. La medida se enmarca en el programa Tribuna Segura.

Las chicas de Belgrano derrotaron por 2 a 0 a su par de Racing

El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso la prohibición de ingreso a espectáculos deportivos para 31 personas involucradas en los disturbios ocurridos durante la final del Torneo Femenino de Fútbol entre Club Atlético Belgrano y Racing Club, disputada el 14 de diciembre de 2025 en el estadio Julio César Villagra de Córdoba.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La medida establece una restricción administrativa por el plazo de cuatro años, con alcance en todo el territorio nacional, lo que impide a los sancionados asistir a cualquier evento deportivo oficial.

Enfrentamiento entre facciones De acuerdo con la investigación, el episodio se produjo a raíz de un enfrentamiento entre dos sectores radicalizados de la hinchada de Belgrano, tanto en una de las tribunas como en las inmediaciones del estadio. La magnitud del conflicto obligó a la intervención de la Policía de Córdoba, que utilizó armamento menos letal para dispersar a los grupos.

belgrano-va Según consta en las actuaciones, uno de los sectores fue replegado hacia el interior del estadio, mientras que el otro se retiró del lugar arrojando piedras y otros objetos contra el personal policial, lo que provocó daños en vehículos particulares estacionados en la zona.

La pesquisa policial determinó que la pelea fue liderada por el grupo identificado con Germán Minuet, conocido como “El Gitano”. La otra facción respondía a Lucas Pavón, quien ese día tenía vigente una prohibición de concurrencia, por lo que, según surge del expediente, no fue visto en el estadio.

Pruebas e identificación Los incidentes quedaron registrados por cámaras de seguridad y el material audiovisual fue incorporado al sumario digital que tramita en la Unidad Judicial 2. También circularon imágenes en medios y redes sociales, lo que permitió identificar a los involucrados. Un informe de la Dirección de Planificación y Diseño Prevencional de la Policía de Córdoba señaló que el enfrentamiento obedeció a disputas internas dentro de la barra local. Además, detalló que se aplicaron estrategias de control escalonado y se priorizó el retiro seguro de los asistentes ajenos al conflicto. El Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (CO.SE.DE.PRO) remitió la nómina de los implicados y la documentación correspondiente para su incorporación al programa Tribuna Segura, que opera en encuentros considerados de riesgo y apunta a prevenir hechos de violencia en el fútbol argentino. Alcance de la sanción Entre los sancionados figuran Javier Alejandro Allende, Alexis Andrés Almirón, Antonio Maximiliano Ávila, Germán Gustavo Bicego, Antonio Leonardo Brocal, Maximiliano Hipólito Brondo, Luis Valerio Cabral, Jonathan Alexis Campos, Facundo Castro Allende, Fabricio Castro Allende, Axel Facundo Chacón, Pablo Darío Cuello, Eduardo Ezequiel Díaz, Héctor Sebastián Falco, Enrique González, Juan Ignacio González, Oscar Maximiliano Guananja, Sergio Sebastián Ibarra, Cesar Emanuel Juin, Manuel Enrique Martínez, Jairo Nahuel Moreno, Carlos Ignacio Ortigoza, Diego Ariel Rivadero, Gonzalo Germán Rivadero, Roberto Gabriel Rivadero, Ulises Ariel Rivadero, Javier Alejandro Rodríguez, Rodrigo Valdez, Facundo Vera y Roberto Nair Vera. La resolución sostiene que la restricción se fundamenta en las facultades otorgadas por la Ley de Ministerios y la Ley del Deporte, que habilitan a la cartera de Seguridad a implementar medidas preventivas ante antecedentes graves. El objetivo, según se expresa en los fundamentos, es “neutralizar e impedir la presencia en el evento de personas que pudieran alterar, en cualquier forma, la reunión deportiva”. La prohibición rige desde hoy y alcanza a todos los espectáculos deportivos oficiales organizados en el país, ya sea en el ámbito profesional o amateur.