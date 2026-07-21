Vacaciones de invierno en el Parque de la Ciudad: todas las actividades y juegos + Agregar ámbito en









Estará 24 de julio al 2 de agosto, de martes a domingos de 10 a 18 hs., con entrada libre y gratuita.

Durante las vacaciones de invierno, habrá actividades gratuitas pensadas para toda la familia. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Llegan las vacaciones de invierno y el Parque de la Ciudad se convierte en un punto de encuentro para todas las familias. Desde el 24 de julio al 2 de agosto, de martes a domingos, de 10 a 18 horas, el emblemático predio del sur porteño será escenario del Parque de Invierno, una propuesta gratuita que reúne juegos, desafíos deportivos, gastronomía y espacios de descanso pensados para disfrutar al aire libre.

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La propuesta para las vacaciones de invierno va en línea con la puesta en valor que el gobierno porteño viene llevando adelante en el Parque de la Ciudad en los últimos años, que incluyen mejoras en iluminación, seguridad, accesos y espacios de juego.

Durante diez días, el Parque de la Ciudad ofrecerá una agenda de actividades pensada para todas las edades:

Hormiguero : un laberinto vertical de varios niveles para explorar y trepar.

: un laberinto vertical de varios niveles para explorar y trepar. Pelotero : el clásico juego para los más chicos.

: el clásico juego para los más chicos. Hormigueritos : módulos de escalada y deslizamiento.

: módulos de escalada y deslizamiento. Pista : recorrido de doble carril con obstáculos, ideal para desafiar la coordinación y la agilidad.

: recorrido de doble carril con obstáculos, ideal para desafiar la coordinación y la agilidad. Fútbol-tenis : para partidos de uno contra uno.

: para partidos de uno contra uno. Tiro al blanco : un arco con múltiples blancos para probar la puntería.

: un arco con múltiples blancos para probar la puntería. Control de pelota : estructura que dispensa pelotas desde la altura e invita al jugador a controlarlas dentro sin escapar de la plataforma central.

: estructura que dispensa pelotas desde la altura e invita al jugador a controlarlas dentro sin escapar de la plataforma central. Anillos giratorios: secuencia de tres anillos giratorios sincronizados que desafían al participante a ingresar la pelota en un receptaculo para completar el objetivo. También habrá foodtrucks y puestos con comidas y bebidas calientes, y zonas pensadas para el descanso, con sillas, mesas y una estación de hamacas circulares para compartir en familia.

Cómo llegar al Parque de la Ciudad El Parque de Invierno se podrá visitar de martes a domingos, de 10 a 18 horas, entre el 24 de julio y el 2 de agosto. Los accesos habilitados son Avenida Fernández de la Cruz 4000, con ingreso peatonal y estacionamiento, y la entrada del Barrio Olímpico, sobre 23 de Junio 4300, exclusivamente peatonal.

Un parque con historia y un plan de mejoras El Parque de la Ciudad es un ícono del sur porteño. Es un espacio verde de carácter público que se destaca por su diversidad forestal y su diseño paisajístico. Además, es hábitat de una variada presencia de fauna, en especial de aves y mariposas. Posee 68,2 hectáreas de superficie, incluidas las playas de estacionamiento, y cuenta con la famosa Torre Espacial de 228 metros de altura, que este año, por primera vez, la Ciudad dotó de iluminación decorativa en toda su estructura, visible a grandes distancias.